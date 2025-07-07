李德維侵害名譽須賠60萬 周志浩：謝謝司法明察秋毫

衛福部次長周志浩表示，在新冠疫情爆發期間，防疫工作人員都是十分認真、辛苦地為國家做事，希望各界多一些體諒、鼓勵，取代嚴厲指責。（資料照，中央流行疫情指揮中心提供）

2025/07/07 21:49

〔記者林惠琴／台北報導〕前衛福部長薛瑞元、現任衛福部次長周志浩，曾遭國民黨前立委李德維指控採購高端新冠疫苗過程涉嫌圖利，經檢方因罪證不足簽結後，2人認為名譽受損均提告求償200萬元，台北地院今（7日）宣判，認定李德維侵害名譽權、須賠償2人各60萬元。對此，周志浩說，謝謝司法明察秋毫，也盼外界給防疫人員多些體諒而非嚴厲指責；薛瑞元則表示不方便通話，尚未能取得回應。

李德維於2022年向台北地檢署告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控他們採購高端新冠疫苗過程涉貪污圖利罪，經檢方認罪證不足簽結後，薛瑞元與周志浩認為，李德維的告發行為及在記者會上恣意謾罵2人「為了一個高端，什麼都敢做」等語，造成名譽受損，各求償200萬元。

請繼續往下閱讀...

台北地院法官調查後認為，李德維的告發狀內容及記者會發言，藉由媒體廣泛傳播，損害薛瑞元、周志浩的人格尊嚴，誤導社會大眾對官員的評價，構成侵害名譽權，判決須賠償2人各60萬元。全案可上訴。

周志浩表示，謝謝司法明察秋毫，但並沒有特別覺得高興，而是這次經驗傳達一個重要訊息，就是包含民代在內的大家，發言都要謹慎，尤其在新冠疫情爆發期間，防疫工作人員都是十分認真、辛苦地為國家做事，希望各界多一些體諒、鼓勵，取代嚴厲指責。記者致電薛瑞元，他則表示不方便說話，尚未能取得回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法