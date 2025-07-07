豐原五口命案 一證人也疑被詐100多萬

涉案的團購主李女以15萬元交保。（民眾提供）

2025/07/07 21:46

〔記者歐素美／台中報導〕檢警調查豐原王姓一家五口疑因遭詐騙而輕生，經專案小組傳喚當鋪業者及疑似參與黃金投資的林姓、黃姓、周姓等證人到案說明，其中，周女疑似也被詐騙100多萬元。

台中地檢署表示，該案於3日接獲警方報請相驗後，即由檢察長裁示指派主任檢察官協同檢察官、台中市政府警察局成立專案小組，於7月4日持法院核發搜索票執行搜索，約談李姓、張姓等2名犯嫌到案說明。

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7月5日，承辦檢察官並率專案小組前往案發地點實地勘查，全面檢視現場遺留事證，指示專案小組加速進行扣案15部電子設備之數位鑑識採證，並儘速調取關係人的資金流向、刷卡紀錄進行交叉比對。

檢警並迅速清查疑似參與黃金投資的林姓、黃姓、周姓等3名證人到案說明投資內容，再緊接通知受理陳情市議員、當鋪業者、銀樓業者、多名死者親友等人到案協查，還原死者生前陳情內容、設定貸款、交易黃金、欠債情形及遭人討債過程，至7月6日止，合計到案被告2名，查證證人11名，調查行動並持續進行中。

據了解，林姓、黃姓、周姓3人也在李姓團購主「代購黃金」的群組，其中，林女及黃女雖刷卡買黃金，但涉案的李姓團購主皆有代繳卡費，並未有損失，周女則刷卡100多萬，李女未代繳清卡費，似被騙100多萬元，成為繼王家之後另一受害人。

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