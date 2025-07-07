親人失蹤害他無法繼承土地 法官一查：已病死逾70年

彰化胡姓男子向彰化地院聲請選任財產管理人，結果失蹤多年的親人已死亡70年，不符「失蹤人」要件，裁定駁回聲請。（資料照）

2025/07/07 21:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化胡姓老翁欲處理父親遺留的土地，卻始終無法聯絡另一名失蹤多年的親人，他只好向彰化地方法院聲請選任財產管理人，準備先完成繼承登記，不料法院調閱戶籍資料後赫然發現，其失蹤的親人，其實早在民國37年間就因麻疹肺炎過世，並已完成死亡登記，不符「失蹤人」要件，裁定駁回聲請，胡男的心願又再度卡關。

判決書指出，聲請人胡男主張與胡女同為父親的繼承人，因胡女長期失蹤無法聯繫，為辦理土地繼承登記，以利害關係人身分聲請選任財產管理人。法院審理時調閱戶籍資料，發現胡女的戶籍記事欄明確記載於1948年已死亡，住址還是日治時期地址。

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法法審理指出，依《家事事件法》及《民法》規定，選任財產管理人需以「失蹤人」為前提，而失蹤是指「離去最後住所或居所，陷於生死不明狀態」，而胡女有明確死亡紀錄，不符合「失蹤人」定義，因此駁回聲請，程序費用1500元由聲請人負擔。

胡男表示，因胡女生前未與家族往來，數十年未見蹤影，一直以為對方下落不明，沒想到早已往生。他坦言，這筆土地因繼承程序卡關多年，如今真相大白，接下來會依死亡繼承程序辦理。

法律專家表示，類似繼承案件時有所聞，建議民眾辦理繼承登記前，應先詳細查證相關人員生存狀態，可至戶政機關申請最新戶籍資料，避免徒增訴訟成本。

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