惡狼性侵女網友致自殺傾向 法官斥「視被害人為玩物」判賠150萬

新竹惡狼崔姓男子涉性侵女網友判刑4年10月，導致她有強烈自殺傾向，多次獲救，高院痛斥他「視被害人為玩物」，判應賠償女網友150萬元。（記者楊國文攝）

2025/07/07 20:35

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市崔姓男子前年8月與女網友相約見面，騙稱他必須先回家為由，將她帶到一處偏僻處巷底掐頸後性侵得逞，高等法院痛斥崔男「將被害人身體視為玩物」，依強制性交罪判崔男4年10月徒刑，已上訴最高法院，被害女網友受性侵害後，有強烈自殺傾向，數次送醫急救，高等法院民事庭審理認定女網友遭受嚴重身心痛苦，判崔男應賠償150萬元。全案可上訴。

判決指出，前年7月28日上午，崔男騎機車閒晃，看到某國中少女落單，竟對少女襲臀，崔於當天下午又對另名國中女生襲胸得逞。

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前年8月2日，崔男約出女網友見面，訛騙她稱要回家為由，卻帶女網友至某偏僻處底，使出暴力將她勒頸直到幾乎無法喘氣，將她性侵逞；1個多月後，崔男約另一女友人到KTV歡唱，將女友人性侵得逞。

新竹地院僅依2個強制性交、2個性騷擾罪，將崔男合併判刑9年；全案上訴，高等法院痛斥男連續對4名女子犯下性騷擾、強制性交犯行，「將被害人身體視為玩物」，加重改判9年半徒刑，其中，崔性侵女網友的部份判刑最重，判處4年10月。全案已上訴最高法院。

被害的女網友事後有強烈自殺傾向，數次送醫急救，她向崔男求償300萬元、她的父男各求償100萬元，共500萬元。

高等法院民事庭審理認為，刑事部份，崔男性侵女網友被重判4年10月，另從女網友事後有強烈自殺傾向，數次送醫急救，迄今仍需治療所受的身心創傷，受害程度至深且鉅，判崔男應賠償150萬元。

至於女網友的父母求償部份，高院認為崔男侵害女友的身體和性自主自由法益情節重大，並非侵害女網友、父、母間關係的身份法益，判決駁回。

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