勞發署攜手桃園女監開班 收容人考取堆高機證照 重返社會

勞動力發展署桃竹苗分署與桃園女監合作開辦「堆高機實務班」，協助收容人從訓練到考證，順利銜接職場。（桃竹苗分署提供）

2025/07/07 20:29

〔記者李容萍／桃園報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署自2014年與轄區矯正機關合作推動「陽光專案」，提供「訓、檢、用」一條龍整合服務，致力打造穩健的復歸機制，透過職能培訓提升收容人未來就業競爭力，能在自主監外作業時多一個選擇。桃竹苗分署與法務部矯正署桃園女子監獄自2022年持續合作開辦「堆高機實務班」，提供女收容人一技之長，今年有9人通過考證、順利銜接職場。

桃竹苗分署長賴家仁表示，更生人在求職與就業過程中常面臨諸多困難，以致增加再犯風險；收容人出監前的最後一哩路，桃竹苗分署持續與轄區矯正機關合作推動「陽光專案」，陪伴更多人走出高牆，提供有力支持，因為更生人就業是最有效的預防再犯方式。

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賴家仁說，桃園女監這項堆高機職訓共96小時，除了學科，著重堆高機操作與應用實習，透過培訓協助女收容人完成考證，以利出獄後銜接職場，提升就業競爭力，也打破女性不易從事重型機具操作的性別刻板印象；包括今年考證9人，近3年共有38位女收容人考取堆高機操作技術士證照，且考取率年年百分百。

更生人「小雯」就是在女監考取堆高機證照，2年前服刑期滿出獄後，桃竹苗分署就業中心協助媒合，進入桃園一家電子廠擔任倉儲管理員、月薪近4萬元。小雯說，服刑期間完成技能職訓，讓她出獄後自力更生，靠自己雙手撐起一個家。她的電子廠主管表示，只要有機會，「她們（女收容人）會比誰都珍惜！」

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