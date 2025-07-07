前藍委李德維告發高端圖利 須賠薛瑞元、周志浩共120萬

前立委李德維告發「圖利高端」遭薛瑞元、周志浩求償，法官判各賠償60萬元。（資料照）

2025/07/07 20:09

〔記者劉詠韻／台北報導〕國民黨前立委李德維於2022年向台北地檢署告發時任衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩，指控他們採購高端公司生產新冠疫苗過程涉嫌圖利，經檢方認罪證不足簽結後，兩人均提告求償200萬元。台北地院今（7）日宣判，認定李德維侵害名譽權，須賠償薛、周各60萬元，可上訴。

薛瑞元與周志浩提告指出，李德維於2022年立委任內，明知高端公司提交的「疫苗保護效益報告」，並非衛福部疾管署協助製作，卻未經查證，無端揣測指控衛福部護航、圖利高端。

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薛、周指出，李德維於同年11月9日向台北地檢署告發兩人涉貪污圖利罪，同日並在立院開記者會恣意謾罵兩人「這不是圖利，什麼才是圖利」、「知法犯法」、「可惡至極」、「為了一個高端，什麼都敢做」等語，影射兩人掩護遮蓋衛福部的錯誤，兩人認為名譽受損，各求償200萬元。

李德維答辯指出，他沒有損害兩人的意圖，告發案是由國民黨團委由律師撰寫，告發前他有諮詢防疫學會理事長王任賢，並與立院同仁、專家學者討論多次，是對可受公評之事加以評論，質疑疫苗採購確有不當或黑箱，諸多媒體都有相關報導為證。

台北地院法官調查後認為，關鍵時序不符圖利說法，衛福部早於2022年4月即預告將修法，並非為高端量身修訂，且修正內容並不回溯適用，對高端既有EUA並無影響，高端仍需依核准時的附帶條件執行，疾管署也沒有代理高端履行的權利。

判決指出，李德維雖引用兩則新聞與監察院報告為證，但內容多為立委質詢與衛福部官員的答覆紀錄，無法證明保護效益報告確為疾管署協助製作，媒體報導中的個人評論也不能視為事實證據。

法官認為，李德維未提出具體證據證明他在發言前曾經諮詢過專家學者與立委，李也未能說明其具體的查證過程，而他在法院也坦承「告發的部分是黨團負責」，與他事前已詳盡查證的說法矛盾。

法官因此認定，李德維的告發狀內容及記者會發言，足以損害薛、周名譽，藉由媒體廣泛傳播，侵害其人格尊嚴，誤導社會大眾對官員的評價，構成侵害名譽權，審酌李德維身為知名政治人物，卻未經合理查證即公開發表具貶損性質的言論，動機可能基於政治目的，侵害情節非輕，導致兩人名譽及精神皆受損，判決須賠償薛、周兩人各60萬元。全案可上訴。

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