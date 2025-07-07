土城惡男違反保護令殺妻 專家籲必要時申請庇護

新北市土城發生人倫悲劇，謝姓男子大白天當街將妻子、小姨砍死。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/07 18:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區今天（7日）爆發凶殺案，兇嫌46歲謝姓男子開車衝撞妻子與小姨子，並下車砍殺，兩女當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，謝男稍早於彰化伸港落網，依殺人罪嫌偵辦。婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，即使獲得保護令協助，生命仍可能面臨風險，建議當事人時時警惕，必要時申請庇護服務。

據了解，與謝姓男子結婚11年的張姓女子不堪長期家暴報警，6月25日保護令生效，依法不得靠近。謝男近日欲探視女兒遭拒，昨晚（6日）前往門口摔東西、咆哮，違反保護令被逮補，妻子報警後，謝男移送到新北檢察署獲交保。未料，謝姓男子一大早在住處附近埋伏，見姊妹倆騎機車外出，隨即開車衝撞兩人，並下車持刀砍殺，姊妹倆當場失去呼吸心跳，送醫不治。兇嫌謝男已被逮捕歸案，將依殺人罪嫌偵辦。

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杜瑛秋表示，當事人申請保護令後，即使獲得遠離令、遷出令協助，仍可能遇到執著的相對人遊走法律漏洞，且警察無法24小時守候，即使生效仍無法保障生命安全。

她指出，申請保護令後，當事人仍須時時留意自己，當心周遭環境，若當事人發現疑似遭到跟蹤應立刻報警。若當事人仍擔心自己與子女的安危，可透過警方與社工協助，申請進庇護所緊急安置。雖然錯在施暴者，但當事人會為此過著更辛苦的生活。

杜瑛秋說明，保護令可命相對人完成處遇計畫，緩和其情緒。雖然保護令8成有效，但仍有人格違常的案例，因此會建議當事人維持警惕。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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