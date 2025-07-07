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    邊約炮邊家暴！土城殺妻男被逮爆哭 警搖頭嘆「鱷魚的眼淚」

    謝姓嫌犯被警方逮捕後帶回土城分局偵訊。（記者徐聖倫翻攝）

    謝姓嫌犯被警方逮捕後帶回土城分局偵訊。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/07 16:39

    〔記者徐聖倫／新北報導〕太諷刺！新北市土城區發生當街殺妻案，謝姓男子違反保護令遭警逮，他心生怨念，今日中午當街殺妻、小姨。諷刺的是，謝男其實並未與妻子離婚，去年他在Threads上公然「約炮」，稱自己很「溫柔」、「持久」，而同一時間對妻子家暴。今日投案被逮時他一路哭泣，從彰化哭回新北，承辦員警搖頭嘆：「根本就是鱷魚的眼淚。」

    據悉，謝男在Threads上時常撩妹，且用詞不掩飾，常常在正妹發文下留言「可以認識嗎」、「約約嗎」，還留下噁心發言稱：「我算溫柔，慢慢享受型 ，只享受過程，但我很久！」

    承辦員警表示，謝男從彰化上車就表現出自己很愛女兒的形象，邊講邊哭泣，一度無法好好表達，一路從彰化哭回新北，進入分局偵詢室後還在哭。但查看過謝男的發言後，員警私下表示，感覺這些眼淚是故意流給警方看的，根本就是鱷魚的眼淚。

    警方表示，目前時間點已符合夜間停止偵訊，謝男將在分局拘留所睡一晚，明日才會進行筆錄，本案將依殺人罪嫌偵辦。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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    不給見女兒崩潰 殺妻男被逮後一路從彰化哭回新北仍無法做筆錄

    謝男慣性撩妹。（記者徐聖倫翻攝）

    謝男慣性撩妹。（記者徐聖倫翻攝）

    謝男在社群約炮。（記者徐聖倫翻攝）

    謝男在社群約炮。（記者徐聖倫翻攝）

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