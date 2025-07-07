為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮男子騎車倒臥道路 遭路過車輛輾斃

    花蓮縣新城鄉中山路鎮安宮附近，昨深夜11點發生1起死亡車禍，54歲卓姓男子騎自行車不明原因突然倒臥在道路上遭車輛輾過。（圖由民眾提供）

    花蓮縣新城鄉中山路鎮安宮附近，昨深夜11點發生1起死亡車禍，54歲卓姓男子騎自行車不明原因突然倒臥在道路上遭車輛輾過。（圖由民眾提供）

    2025/07/07 16:26

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉中山路鎮安宮附近，昨深夜11點發生1起死亡車禍，54歲卓姓男子騎自行車從鎮安宮轉入中山路後，不明原因突然倒臥在道路上，58歲曾姓男子開深灰色休旅車行經中山路，疑因天色昏暗直接輾過卓男，送醫後今天凌晨傷重不治，詳細的車禍原因警方還在釐清當中。

    據了解，家住附近的卓姓男子昨晚疑似是出門購物，深夜騎乘腳踏車出門，從鎮安宮大門前轉入中山路後，就下車牽著腳踏車走出廟前拱門，之後就不明原因倒在中山路上，對向有路過車輛發現異狀，突然間58歲曾姓男子開深灰色休旅車直接輾過卓男，駕駛稱當時天色昏暗，根本看不到前面有人倒在路上，車子撞到後才下車看。

    卓姓男子當場無呼吸心跳，目擊民眾趕緊報警，救護人員獲報到場發現卓男手腳多處骨折，由救護車送往花蓮慈濟醫院急救，但最後仍因傷重不治；曾姓男子持有合格的汽車駕照，也無酒精反應，警方懷疑因為天色昏暗沒有注意到自行車騎士才會撞上，而卓姓男子為何倒在路上以及車禍詳細肇事原因，待警方進一步調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播