花蓮男子騎車倒臥道路 遭路過車輛輾斃

花蓮縣新城鄉中山路鎮安宮附近，昨深夜11點發生1起死亡車禍，54歲卓姓男子騎自行車不明原因突然倒臥在道路上遭車輛輾過。（圖由民眾提供）

2025/07/07 16:26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉中山路鎮安宮附近，昨深夜11點發生1起死亡車禍，54歲卓姓男子騎自行車從鎮安宮轉入中山路後，不明原因突然倒臥在道路上，58歲曾姓男子開深灰色休旅車行經中山路，疑因天色昏暗直接輾過卓男，送醫後今天凌晨傷重不治，詳細的車禍原因警方還在釐清當中。

據了解，家住附近的卓姓男子昨晚疑似是出門購物，深夜騎乘腳踏車出門，從鎮安宮大門前轉入中山路後，就下車牽著腳踏車走出廟前拱門，之後就不明原因倒在中山路上，對向有路過車輛發現異狀，突然間58歲曾姓男子開深灰色休旅車直接輾過卓男，駕駛稱當時天色昏暗，根本看不到前面有人倒在路上，車子撞到後才下車看。

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卓姓男子當場無呼吸心跳，目擊民眾趕緊報警，救護人員獲報到場發現卓男手腳多處骨折，由救護車送往花蓮慈濟醫院急救，但最後仍因傷重不治；曾姓男子持有合格的汽車駕照，也無酒精反應，警方懷疑因為天色昏暗沒有注意到自行車騎士才會撞上，而卓姓男子為何倒在路上以及車禍詳細肇事原因，待警方進一步調查釐清。

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