土城家暴男當街砍死妻子、小姨子 新北社會局：全力協助家屬後續事宜

新北市土城發生人倫悲劇，謝姓男子大白天當街將妻子、小姨砍死。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/07 16:17

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區今天（7日）發生凶殺案，兇嫌46歲謝姓男子當街開車衝撞妻子與小姨子，並下車砍殺兩女，2人當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治，謝男稍早於彰化伸港落網，依殺人罪嫌偵辦。新北社會局表示，5月接獲通報後服務至今，後續配合檢方調查，全力協助家屬後續事宜。

據了解，謝姓男子與張姓女子結婚11年，張女不堪長期家暴報警，6月25日保護令生效，謝男依法不得靠近。謝男近日欲探視女兒遭拒，昨晚（6日）前往門口門口摔東西、咆哮，違反保護令被逮補，妻子報警後，謝男移送到新北檢察署獲交保。未料，謝姓男子一大早在住處附近埋伏，見姊妹倆騎機車外出，隨即開車衝撞兩人，並下車持刀砍殺，姊妹倆當場失去呼吸心跳，送醫不治。兇嫌謝男已被逮捕歸案，將依殺人罪嫌偵辦。

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警方調查，原來謝男有家暴紀錄在案，而昨日他又違反保護令找到妻子，並在其家門口摔東西，違反保護令被警方逮捕。警方初步推斷，有可能是因為被警方抓讓他火氣上頭，導致理智斷線，做出如此殘忍的行為。

社會局表示，今年自5月接獲通報後，持續提供服務至今，後續全力配合檢方調查，釐清過程，並協助家屬處理後續事宜。

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