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    首頁　>　社會

    天雨路滑 竹縣國道男子開車自撞護欄 衝出邊坡輕傷

    詹姓男子今早駕駛小客車經過國道1號北上99.6公里處、竹縣寶山路段，疑因天雨路滑加上操作不當，先是自撞外側護欄、再衝撞國道標誌後衝出邊坡，所幸只受輕傷。（國道二隊提供）

    詹姓男子今早駕駛小客車經過國道1號北上99.6公里處、竹縣寶山路段，疑因天雨路滑加上操作不當，先是自撞外側護欄、再衝撞國道標誌後衝出邊坡，所幸只受輕傷。（國道二隊提供）

    2025/07/07 16:06

    〔記者黃美珠／新竹報導〕颱風丹娜絲來襲，雖然帶入的風勢、雨勢沒有預期強勁，但國道1號北上99.6公里處、竹縣寶山路段，今天早上約11點發生36歲詹姓男子駕駛小客車經過，疑因天雨路滑加上操作不當，先是自撞外側護欄、再衝撞國道標誌後衝出邊坡的意外，所幸只是手腳和腰部擦挫傷被送醫，國道警方也確認沒有酒駕問題。

    這起意外事故發生處已接近系統交流道，警方直言，這裡的車流很大，但因颱風，今整體上路的車流較少，所以並沒有波及其他車輛、引發更大意外。詹男酒測值0，排除酒駕肇禍，研判跟當時颱風引入間歇性的雨勢、天雨路滑，加上駕駛個人操作不當有關。

    新竹縣這次為了防颱，縣府災害應變中心昨天早上8點就一級開設，研判丹娜絲對新竹縣影響最大的時段落在昨天晚間到今天白天，縣府工務處水利科在貓兒錠幹線出海口架設抽水機等防洪，竹北市公所也發出30個沙包應急。

    沒想到丹娜絲閃離，儘管今天中午以前縣內各地還有間歇性大雨，但風力還好，僅零星在包括竹北市區、關西鎮東平里竹18線5.5公里處，有路樹傾倒影響行車，很快就被排除。另在竹北市有私人建案工程圍籬被風颳偏，經市公所通知後立刻處理固定，全縣並無災情，災害應變中心中午過後降為三級開設。

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