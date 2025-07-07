為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鑰匙未拔汽車遭竊 竊賊遇警圍捕企圖衝撞仍落網

    桃園市大園警分局獲報攔截圍捕偷車賊，過程中竊嫌一度企圖衝撞警用機車。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市大園警分局獲報攔截圍捕偷車賊，過程中竊嫌一度企圖衝撞警用機車。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/07/07 15:44

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區昨（6）日凌晨發生一起汽車竊案，22歲薛姓男子在中山北路上見一輛汽車鑰匙未拔，將車偷走，車主發現愛車遭竊報警，警方獲報後透過車牌辨識系統以車追人，上午10時左右發現該車出現在大觀路與環區西路口一帶，隨即攔截圍捕，薛嫌一度企圖衝撞警用機車，被警車包夾、棄車逃逸，最後被壓制逮捕。警方訊後依竊盜、毀損、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    大園分局指出，大園派出所於6日凌晨零時許接獲報案，報案人指停放在路邊車輛遭竊，員警獲報立即調閱車牌辨識系統，發現該車往新北市三峽區一帶移動，通報當地警方協助追查；直到上午10時多，警方發現失竊車輛返回桃園大園地區，鎖定目標發動警網前往攔截圍捕。

    過程中，薛嫌一度企圖衝撞警用機車，所幸員警及時跳開未受傷，警方成功將贓車包夾在大觀路與環區西路口，薛嫌見無路可逃、棄車逃逸，仍逃不過員警快腿追捕，最終被優勢警力壓制，警詢後依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

    大園警分局再次提醒民眾，出門時應嚴加提防、保管個人財物，特別是汽、機車熄火後務必記得拔下鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊賊下手目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播