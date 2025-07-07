鑰匙未拔汽車遭竊 竊賊遇警圍捕企圖衝撞仍落網

桃園市大園警分局獲報攔截圍捕偷車賊，過程中竊嫌一度企圖衝撞警用機車。（記者余瑞仁翻攝）

2025/07/07 15:44

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市大園區昨（6）日凌晨發生一起汽車竊案，22歲薛姓男子在中山北路上見一輛汽車鑰匙未拔，將車偷走，車主發現愛車遭竊報警，警方獲報後透過車牌辨識系統以車追人，上午10時左右發現該車出現在大觀路與環區西路口一帶，隨即攔截圍捕，薛嫌一度企圖衝撞警用機車，被警車包夾、棄車逃逸，最後被壓制逮捕。警方訊後依竊盜、毀損、妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園分局指出，大園派出所於6日凌晨零時許接獲報案，報案人指停放在路邊車輛遭竊，員警獲報立即調閱車牌辨識系統，發現該車往新北市三峽區一帶移動，通報當地警方協助追查；直到上午10時多，警方發現失竊車輛返回桃園大園地區，鎖定目標發動警網前往攔截圍捕。

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過程中，薛嫌一度企圖衝撞警用機車，所幸員警及時跳開未受傷，警方成功將贓車包夾在大觀路與環區西路口，薛嫌見無路可逃、棄車逃逸，仍逃不過員警快腿追捕，最終被優勢警力壓制，警詢後依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局再次提醒民眾，出門時應嚴加提防、保管個人財物，特別是汽、機車熄火後務必記得拔下鑰匙，多一分防範，就能有效避免成為竊賊下手目標。

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