觀光簽證成飯票！養生館打黑工遇臨檢 2泰女裝傻破功

台中市警方近日深夜突襲臨檢一間泰式養生館，發現2名泰籍女子非法打工、簽證已逾期數月，依違反《入出國及移民法》等規定，將2人移送移民署專勤隊處理。（民眾提供）

2025/07/07 15:26

〔記者許國楨／台中報導〕「觀光簽證竟變成飯票！」台中市警方近日深夜突襲臨檢一間泰式養生館，發現2名泰籍女子非法打工、簽證已逾期數月，期間2人一問三不知，一度裝傻仍破功，最後依違反《入出國及移民法》等規定，將2人移送移民署專勤隊處理，而店家部分，則依違反《就業服務法》函請相關單位裁罰。

台中市第三分局今說明案情指出，這場臨檢行動發生在上週五深夜11點多，員警依勤務規劃、進入轄內一家看似低調的泰式養生館，剛推開門就見2名年約40歲女子正替顧客按摩，眼尖發現她們面對問題語焉不詳、中文不通，顯得慌張無措，明顯不是本地人。

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警方隨即出示證件要求查驗身分，2名女子一臉迷茫搖頭，她們不懂中文，連基本問題都無法回答，讓員警更加懷疑；經詢問店家，負責人神情緊張，稱這2名按摩師是從泰國來的，平時靠翻譯軟體溝通，並一度推託表示「是我另一半找來的」。

經進一步調查，警方確認這2人皆持觀光簽證來台，且早在今年2月簽證就已過期，違反《入出國及移民法》，且無工作許可卻受僱提供按摩服務，屬非法工作，當場要求她們收拾個人物品，帶回派出所偵辦，後續依規定交由移民署專勤隊處理，並擇期遣返回國；至於業者因違反《就業服務法》將開罰，可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再犯將涉及刑責。

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