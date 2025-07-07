冷血男砍死妻子和小姨子 近期臉書貼文看似沮喪疑預謀犯案

謝姓男子今早持刀砍殺妻子及小姨子。（取自謝男臉書）

2025/07/07 15:48

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市土城區今天發生駭人聽聞的2死凶殺案！謝姓男子上午疑似趁著張姓妻子及小姨子騎機車出門時，開車直直衝撞2人，再持長刀朝2人瘋狂砍殺，姊妹2人經送往醫院搶救宣告不治，而謝男犯案後逃逸至彰化被警方逮捕。

據了解，謝嫌疑似有多次家暴紀錄，而他的臉書時常PO出帶著2名小朋友出遊的照片，昨天還寫下「心碎了無痕，最後一顆心，也碎了，可以了，我甘願了」，看似沮喪但不排除有預謀性行兇。

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從謝嫌的臉書可發現，去年4月他還帶著妻子及2名小朋友一同出遊，看似和樂融融，但之後僅剩下的動態就只有謝嫌帶著2名小朋友出遊，唯獨少了妻子。

最近一篇文章還寫著「如今也已經成為歷史，剩一個人邊吃邊哭的火鍋也覺得走味了，眼淚加料！越吃越鹹」，不過，最後卻寫下「誤會了，我點的是壽喜燒，難怪那麼鹹，不關眼淚的事！」。不過，謝男落網後，目前臉書已經關閉。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

謝男落網前還在臉書PO動態。（取自謝男臉書）

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