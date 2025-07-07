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    首頁　>　社會

    寄養少年不服管教 生輔員激動拉腳拖行還壓制成傷判緩刑

    基隆地院審理後，認定張員觸犯傷害罪屬實，考量雙方已達成和解，及被害少年人格特質等原因，判拘役30日，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定張員觸犯傷害罪屬實，考量雙方已達成和解，及被害少年人格特質等原因，判拘役30日，緩刑2年。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/07 15:03

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名張姓生活輔導員去年6月28日晚間，見寄養的黃姓少年情緒不穩定，將薯條甩在桌上，且不接受指導管教，還有情緒性反應，雙方發生衝突。張員掐頸將少年壓制在地，還拉著腳踝拖行，導致少年嘴角流血。基隆地院審理後，認定張員觸犯傷害罪屬實，考量雙方已達成和解，及被害少年人格特質等原因，判拘役30日，緩刑2年。

    檢警調查，案發當天晚餐，黃姓少年因情緒不穩定，將薯條甩在桌上，張姓生活輔導員見狀，趕緊向前規勸，反而激發少年情緒，雙方發生肢體衝突。

    張員一時失控，竟從後方掐住少年頸部，將他壓制在地，還拉著他的腳踝拖行，使其無法起身掙脫，導致少年受有嘴巴流血等傷害。

    基隆市政府接獲通報後，依法通報給警政單位，由警方介入調查，調閱現場監視器及目擊證人說法後，依涉犯成年人故意對少年犯傷害罪，函送基隆地檢署偵辦。檢察官訊問在場人員及張姓被告，還原出現場狀況，張姓生輔員也坦承犯行，便依法將他起訴。

    法官審理時，張員承認犯行，並表示不會再犯，雖當時執行職務過當，但已與少年達成和解，當時也是要安撫少年情緒，請法院衡量自己從事公益工作，給予緩刑機會。

    法官認為，張姓生活輔導員為輔導管教黃姓少年，才會發生衝突，導致少年受傷，雖然張員行為可議，但因特殊教育方式非常人所能知悉瞭解，若非受過專業訓練合格的專門技術人員輔導管教，非常難為；考量張員沒有前科紀錄，因一時失慮，致罹刑典，犯後已坦承犯行，且有悔改之意，並與被害人達成和解獲得原諒，故判處拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年。

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