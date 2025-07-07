廠商女老闆啪啪人夫！ 傳裸照喊「再硬被我吃掉」人妻獲判賠50萬

台北地院。（資料照）

2025/07/07 15:22

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市陳姓人夫遭控與公司下游承包商廠商負責人江姓女子發展婚外情，不僅屢次前往汽車旅館發生性行為，江女還大方傳送裸照，陳則打趣回覆「硬硬的這樣是要怎麼上班？」元配王女怒提民事求償120萬元，台北地院審理，判賠50萬元。全案仍可上訴。

王女主張，她與陳男結婚多年，育有3名子女，未料丈夫竟趁職務之便，自2023年7月江女發展不倫戀，甚至傳送親密裸照，對話露骨。王女並指出，江女一度懷孕，自己還曾誤信丈夫說法而匯款給江女，身心飽受折磨，憤而提告。

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王女並向法院提出雙方曖昧訊息截圖，包括「不要再硬了，不然會被我吃掉」、「口水吃太多被傳染」、「我也只喜歡妳發出舒服的聲音就好」、「你講的人家很害羞」、「聽了很興奮！石更石更der~」等語。

陳男辯稱，雙方僅為合作廠商關係，未曾一同前往汽車旅館，也未發生性行為，江女懷孕與他無關。至於金錢往來，則是江女為清償先前借款，並非私下資助。他並懷疑相關影音與對話紀錄可能遭科技偽造，無法確認真偽。

台北地院審理時，勘驗王女提供的LINE對話紀錄及電子郵件，發現江女曾於去年1月告知懷孕，並傳送超音波照片，陳男則回應：「想，但不應該……」、「了解……趁現在週數還小，還能吃藥處理，謝謝你有回我」等語，顯見兩人曾討論懷孕處理事宜。

法院認，陳所辯稱江女僅就第三方懷孕諮詢意見，並不可信，另考量一般人難以具備高端變造影片與截圖的能力，王女提出的LINE對話與影片資料並無明顯造假痕跡，判決陳男應賠償精神慰撫金50萬元。可上訴。

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