為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    百歲人瑞散步忘了回家的路 從北市信義區走到大同區迷航9公里

    警方幫助胡姓人瑞（中）與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

    警方幫助胡姓人瑞（中）與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/07 14:15

    〔記者王冠仁／台北報導〕胡姓老翁是名高齡102歲的人瑞，他雖然年事已高，但身體硬朗，經常在清晨時刻外出散步運動。不過，他某次外出散步後，走著走著卻忘了回家的路，還一路從台北市信義區住家走到大同區；雖然他忘了回家的路，但還記得有事可以找警察幫忙，他最終看到路旁有間派出所，走進去向警方求助，這才為9公里的迷航記畫下句點。

    北市警大同分局寧夏派出所警員杜振弘日前在派出所內執勤時，忽然有1名高齡老翁走近派出所向警方求援，他起先語焉不詳，無法順利表達；杜員研判他可能走失，耐心對話，並讓對方稍作休息，費盡一番工夫，他這才告訴杜員自己的身分，杜員輾轉聯繫上他的兒子。

    警方查出，原來這名走失的老翁是高齡102歲的胡姓人瑞，平時跟兒子等家人住在信義區住處；他雖然年事已高，但身體硬朗，手腳靈活，經常在清晨時刻外出散步、運動。當天他跟往常一樣外出散步，沒想到卻忽然想不起來回家的路，一路胡亂行走，最終走到大同區錦西街附近，見到路旁有警局才上門求援。

    杜員隨即致電給胡姓老翁的兒子，通知對方前來將他載回家，幫助他與家人團聚。

    大同分局呼籲，家中長者出門時應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出，另可佩戴名牌、在衣服繡上姓名電話、申請愛心手環、向警方申請指紋建檔，以便外出迷途時能儘快確認身分並與家屬取得聯繫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播