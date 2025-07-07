百歲人瑞散步忘了回家的路 從北市信義區走到大同區迷航9公里

警方幫助胡姓人瑞（中）與家人團聚。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/07 14:15

〔記者王冠仁／台北報導〕胡姓老翁是名高齡102歲的人瑞，他雖然年事已高，但身體硬朗，經常在清晨時刻外出散步運動。不過，他某次外出散步後，走著走著卻忘了回家的路，還一路從台北市信義區住家走到大同區；雖然他忘了回家的路，但還記得有事可以找警察幫忙，他最終看到路旁有間派出所，走進去向警方求助，這才為9公里的迷航記畫下句點。

北市警大同分局寧夏派出所警員杜振弘日前在派出所內執勤時，忽然有1名高齡老翁走近派出所向警方求援，他起先語焉不詳，無法順利表達；杜員研判他可能走失，耐心對話，並讓對方稍作休息，費盡一番工夫，他這才告訴杜員自己的身分，杜員輾轉聯繫上他的兒子。

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警方查出，原來這名走失的老翁是高齡102歲的胡姓人瑞，平時跟兒子等家人住在信義區住處；他雖然年事已高，但身體硬朗，手腳靈活，經常在清晨時刻外出散步、運動。當天他跟往常一樣外出散步，沒想到卻忽然想不起來回家的路，一路胡亂行走，最終走到大同區錦西街附近，見到路旁有警局才上門求援。

杜員隨即致電給胡姓老翁的兒子，通知對方前來將他載回家，幫助他與家人團聚。

大同分局呼籲，家中長者出門時應有親友在旁為佳，盡量避免單獨外出，另可佩戴名牌、在衣服繡上姓名電話、申請愛心手環、向警方申請指紋建檔，以便外出迷途時能儘快確認身分並與家屬取得聯繫。

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