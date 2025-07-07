保一警找國中生口交獲緩刑 手機內又揪出其他少年私密照被起訴

基隆地檢署檢察官近日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴葉姓警員。（記者吳昇儒攝）

2025/07/07 14:55

〔記者吳昇儒／基隆報導〕保安警察第一總隊葉姓警員去年5月間，約出國中少男幫自己口交，案件曝光後，被依妨害性自主罪，判處有期徒刑1年，緩刑5年。未料，檢警在清查其手機時又發現，葉員竟透過網路向其他高中少年邀約，拍攝肛門照。基隆地檢署檢察官今日偵結，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

保一葉姓警員去年5月間在基隆市警察局支援時，透過交友軟體約出就讀國中的少年阿志（化名）口交。阿志回到學校後，跟同學說自己幫警察口交還賺了2千元，案件意外曝光。最後葉員事後與少年及其雙親達成和解，基隆地院考量他並無前科，依妨害性自主罪，判處有期徒刑1年，緩刑5年。另懲戒法院判降2級改敘，併罰10萬元。

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檢警卻在查扣的手機中，還原出葉員不只約出阿志幫他口交，先前更透過交友軟體，以暱稱「豪」在上面找到少年聊天。前年4月9日，傳「我想看你的穴」給住在新北市的15歲少年，引誘對方拍下肛門照傳給他。

另又於同年9月24日、12月8日，要求家住苗栗自稱剛滿16歲的少年兩次拍下肛門照傳給自己觀賞，且用字非常露骨，包含「我想看」、「你的穴」、「那個洞口」，但實際上少年僅有14歲。

檢察官調閱雙方對話紀錄，確認葉員明知15歲的少年僅高一，而家住苗栗的少年自稱16歲，但兩人均未成年。

檢察官偵訊後，認定葉員違反兒童及少年性剝削防制條例，依法將他起訴，且因葉員身為警務人員，請法官依規定加重其刑；最後更向法官表示，葉員身為警務人員，明知兩名少年未成年，竟為滿足自己私慾，引誘拍攝性影像並傳送，妨害兩名少年未來的身心健全發展，惡性非輕，請予以從重量刑。

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