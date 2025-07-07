發薪日上演記憶咒！鈔票雨下滿地「不是我的錢啦」巡邏警車神助攻還原

徐男薪水自口袋掉出，剛好被巡邏警車行車紀錄器錄下。（警方提供）

2025/07/07 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕發薪日喜事變驚魂！台中市26歲徐姓男子上週六剛領完薪水，騎機車返家途中不慎遺落，未料他一再堅稱「不是我的錢」，所幸警方調閱巡邏車行車記錄器，意外捕捉到關鍵畫面確認，徐男當場感動鞠躬道謝，直呼「太幸運了！」

當天下午4點多，第三分局勤工派出巡佐陳永祥與警員曾聖娟巡經文心南路時，忽然一名女騎士急奔靠近，神情焦急表示，前方一名男騎士口袋裡飛出好幾張千元鈔票，眼見對方毫無察覺原想追車提醒，正巧遇到巡邏車經過趕緊報警。

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警方迅速折返現場，果然發現十多張千元大鈔散落車道，有熱心民眾也已加入拾金行列，此時，神情茫然的徐姓騎士在女騎士通知下趕回現場，卻一口否認失主身分，「我口袋只有幾張百元鈔，那不是我的錢啦！」儘管警方反覆詢問，徐男仍堅持否認。

未料約10分鐘後，徐男臉色一變，語帶驚恐表示「剛剛突然想到」今天才剛領了4萬多元薪水，順手把牛皮紙薪資袋放進外套口袋，這才驚覺代誌大條！

雖然現場撿到現金數額與徐男所述相符，但他前後說詞不一，加上現場周邊無其他監視畫面可佐證，警方為求謹慎，決定回警所調閱行車紀錄器確認，沒想到巡邏車竟神助攻錄下關鍵畫面，只見徐男超車瞬間，牛皮紙袋從外套口袋滑出，數秒後畫面即出現鈔票飛散場景，成功佐證。

慶幸的是，當時正下雨，散落鈔票牢牢黏在柏油路面，否則隨風四散恐損失慘重，徐男隨後獲趕至派出所領回，感激警方與民眾伸出援手。

徐男趕到警所領回失而復得薪資，頻向員警道謝。（警方提供）

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