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    布袋2孝女颱風夜陪81歲老父駕車巡田 翻落田中釀1死2重傷

    嘉義縣2名孝女颱風夜陪老父巡田，車子被強風吹落田裡，釀1死2重傷悲劇。（布袋警分局提供）

    嘉義縣2名孝女颱風夜陪老父巡田，車子被強風吹落田裡，釀1死2重傷悲劇。（布袋警分局提供）

    2025/07/07 13:45

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕中度颱風丹娜絲昨深夜從嘉義縣布袋鎮登陸，強風暴雨之際，布袋鎮貴舍里81歲張姓老翁擔心農田被淹，冒著風雨要出門「巡田水」，兩位女兒勸阻不成，憂心父親安危，陪伴老父去巡田。結果因為陣風逾10級，車子被狂風吹翻掉落一處農田中，連續翻滾衝擊下，60歲大女兒傷重送醫不治，張姓老翁及58歲小女兒重傷仍在醫院治療中。

    警方調查，肇事車輛由張男駕駛，車上另搭載其女兒兩人。初步研判疑似因天候不佳，現場當時雨勢及風勢皆強，導致車輛失控翻覆。事故造成車上乘客60歲張女當場已無生命跡象，經送往嘉義長庚醫院搶救後仍宣告不治；另名58歲女乘客意識清楚，經送往嘉義長庚醫院持續觀察治療；張姓駕駛則送往朴子醫院後，經評估再轉送雲林北港附設醫院進一步治療。

    警方已完成現場初步採證，並將持續釐清事故發生原因，後續將由相關單位進行交通事故鑑定，以釐清責任歸屬。

    2名孝女颱風夜陪老父巡田，車子被強風吹落田裡釀1死2重傷。（布袋警分局提供）

    2名孝女颱風夜陪老父巡田，車子被強風吹落田裡釀1死2重傷。（布袋警分局提供）

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