手機監控改電子腳環？辜仲諒聲請變更報到地點 改口「我不去了」

中信金前副董事長辜仲諒聲請變更手機拍照上傳報到地點，被高院法官詢問佩戴電子腳環意願，改口「那我不去了」。（記者楊國文攝）

2025/07/07 13:37

〔記者楊國文／台北報導〕中信金控前副董事長、棒協理事長辜仲諒涉嫌背信被台北地院判7年8月徒刑、限制住居等處分，要隨身攜帶手機，每日定時拍照上傳科技監控中心報到，已上訴；辜仲諒以8日起有家庭旅遊、高爾夫活動和少棒比賽為由聲請變更報到地點、限制住居地點，高院今開庭，法官質疑都是私人活動，反問是否接受「佩戴電子腳環」科技監控？他不加思索答稱「那我就不參加活動」；高院最快今天裁定。

辜仲諒庭訊後離去時，被媒體追問「擔不擔心佩戴電子腳環」？辜放慢腳步說「我不擔心，因為有手機（指個案手機定時報到）」，即坐車離去。

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高院今上午臨時召開訊問庭，傳訊辜仲諒、同案被告、時任中信銀資深副總經理張明田調查辜２人聲請變更個案手機報到地點等事宜，法官花大多數時牌訊問辜聲請事由。

辜和律師指出，７月有3項活動，包括8日家族到南投旅遊、19日有高爾夫球活動，及24和25日在台南參加世界杯U12少棒比賽，有必要聲請變更個案手機報到地點，另也聲請將北市中山北路6段的戶籍地變更到目前中山北路7段的住居所。

高院法官訊問，相關活動是否都是私人活動，有何非去不可的理由？辜表示，高爾夫球活動已舉辦多年，這次是以個人名義參賽，且很早就報名，U12棒球活動是因為他是棒協理事長，前往參加晚宴、開幕。

高檢署認為，辜仲諒公司活動頻繁，並欲參加少棒活動，建議高院考慮有無佩戴電子腳環的必要。

法官認為，辜仲諒說的都是私人活動，佩戴電子腳環監控其行蹤最方便，也不影響外觀。

對此，辜仲諒立即答稱「若必須佩戴電子腳環才能參加相關活動，那我就不參加了，因為活動有太多外賓，帶著電子腳環不方便」。辜的律師葉建廷建議，可以增加保證金的方式，由於相關活動都在台灣境內，並無疑慮。

辜仲諒被控與時任中信銀資深副總經理張明田等人，涉嫌以「低價高買」手法，購買澄清湖大樓，使中信銀承受1億元價差損失，台北地院今年5月依違反銀行法背信罪，判辜7年8月，張明田8年。全案上訴高等法院審理中。#

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