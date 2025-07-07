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    走私4512顆珍稀鸚鵡蛋到中國 連江地檢署起訴11人

    以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣；圖為海巡署連江查緝隊查獲的走私鸚鵡蛋。（圖為連江地檢署提供）

    以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣；圖為海巡署連江查緝隊查獲的走私鸚鵡蛋。（圖為連江地檢署提供）

    2025/07/07 13:17

    〔記者俞肇福／新北報導〕以張姓男子為首的11人不法集團2024年起涉嫌非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣，連江地檢署接獲情資，指揮海巡署連江查緝隊發動5波搜索，將不法集團一網打盡；連江地檢署今天（7日）依違反野生動物保護法等罪嫌起訴，並對張男等11嫌請求從重量刑、沒收不法所得。

    打擊走私不法牟利再建功，

    連江地檢署主任檢察官蔡杰承指出，張嫌等人組織跨國保育類動物繁殖販賣產業鏈，自泰國、越南等地收購保育類鸚鵡受精蛋後，在南投、雲林等地自設繁殖場，再透過「空運＋海上交貨」的方式，以馬祖、金門當作轉運中繼站，從台中機場走私到離島金門、馬祖後，交由當地漁船以小船出海、將鸚鵡蛋交給來自中國的接應船隻，規避出口與動物檢疫程序，非法輸出總計4512顆鸚鵡受精蛋到中國，獲利568萬餘元，其中，稀有物種包含非洲灰鸚鵡、琉璃金剛鸚鵡等570顆。

    連江地檢署統計，包含張嫌在內的6人，在2024年6月、2025年1月其實曾先後在金門、馬祖地區被查獲企圖闖關走私鳥蛋1047顆、599顆，因為野生動物保育法不罰未遂犯，檢察官只能將張嫌6人不起訴。

    蔡杰承指出，2025年3月5日，張男準備再次夾帶600顆受精鸚鵡蛋出境到越南河內，意圖從越南轉運至中國，卻在河內機場被越南海關查獲，該批鳥蛋則由越南保管中。

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    以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣，圖為查獲非法走私跨境到中國販售鸚鵡蛋。（圖為連江地檢署提供）

    以張姓男子為首的11人不法集團，2024年起非法走私瀕臨絕種的珍稀保育類鸚鵡受精蛋到中國販賣，圖為查獲非法走私跨境到中國販售鸚鵡蛋。（圖為連江地檢署提供）

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