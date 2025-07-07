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    海巡署查獲保育琉璃金鋼鸚鵡受精卵 走私到中國暴利達上千萬元

    嫌犯將鳥蛋識別註記種類。（記者姚岳宏翻攝）

    嫌犯將鳥蛋識別註記種類。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/07 12:28

    〔記者姚岳宏／台北報導〕40歲張姓男子及50歲楊姓男子從東南亞如泰國等國，收購各級保育類鸚鵡受精卵，在台灣養殖後，將第二代受精卵帶至馬祖、金門等地，再由漁船放置到兩岸中間海域的漁民工作平台，以死轉手方式運送走私到中國，數量高達數千顆，初估不法獲利高達上千萬元，海巡署逮人起獲證物後，依違反「野生動物保育法」、「動物傳染病防治條例」等罪嫌移送福建連江地方檢察署偵辦。

    海巡署指出，楊、張兩人以每顆8000到11000元代價，將琉璃金鋼鸚鵡及非洲灰鸚鵡等受保育類受精卵走私到中國，對岸如孵化出幼鳥，再以超過10倍以上價格在市面上販售，有暴利可圖，才讓走私集團遊走兩岸。

    海巡署偵防分署連江查緝隊接獲線報，台灣走私集團與中國不法分子結合，涉嫌將保育類禽鳥及受精卵走私入、出境，先在去年6月於馬祖地區查獲走私保育類鸚鵡受精卵1047顆，今年1月於金門地區查獲走私之保育類鸚鵡受精卵599顆，並於今年3月再透由海巡署、法務部及警政署國際合作管道，查獲走私至越南之保育類鸚鵡受精卵600餘顆。

    連江查緝隊表示，張男及楊男兩人自東南亞國家收購各級保育類鸚鵡受精卵，以國內合法養殖廠所獲取國貿署許可之CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約，簡稱華盛頓公約）附錄Ⅱ及Ⅲ之核准貿易種類的合法文件為掩護，並利用即使查獲，海關也無法當場鑑驗受精卵品種的空隙，由機場入、出境夾帶，或透過漁船接駁方式走私至中國，初估不法獲利高達上千萬元；連江地檢署上周已依違反「野生動物保育法」、「動物傳染病防治條例」等罪起訴。

    海巡署指出，台灣在國際間之物種保育不遺餘力，且各國均對於「禽流感」防疫更列為重要工作，海巡署據以貫徹國家政策及防疫工作等任務，即時遏止未經合法程序輸出入之走私行為，保障國際貿易安全。呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，可撥打海巡署118報案專線檢舉。

    海巡查緝人員今年一月查獲走私受精卵鳥蛋。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡查緝人員今年一月查獲走私受精卵鳥蛋。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡人員以燈光照射檢查確定為受精卵。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡人員以燈光照射檢查確定為受精卵。（記者姚岳宏翻攝）

    部分鳥蛋已孵化。（記者姚岳宏翻攝）

    部分鳥蛋已孵化。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡人員去年6月在海上工作平台上發現接駁物品。（記者姚岳宏翻攝）

    海巡人員去年6月在海上工作平台上發現接駁物品。（記者姚岳宏翻攝）

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