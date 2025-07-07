麥當勞少女打工疑遭性侵輕生 父母提交「新事證」：看到一絲曙光！

少女的父母今赴士林地檢署作證。（記者張文川攝）

2025/07/07 12:45

〔記者張文川／台北報導〕台北市一名17歲少女前年在麥當勞打工時，疑遭男主管伸鹹豬手、性侵長達1年，少女報案半年多後輕生墜河離世，士林地檢署今天開庭調查，傳喚少女的父母親作證，少女父親作證結束後說「感謝司法重啟調查，也感謝檢察官給我們這麼多時間說明，讓我們看到一絲曙光，今天我們也交付一些新事證，希望司法能為我們逝去的女兒討一個公道」。

少女父親說，事發之後女兒多次輕生，父母很努力陪她一起度過，她也很努力地勇敢活下來，但最後她還是撐不住而做出這樣的選擇，父母和家人都知道她很痛苦，也很難過。

少女父親說，今天已向檢察官說明她女兒的一些遭遇，希望這案件能快點落幕，幫女兒討回一個公道。後續要傳喚新事證、有新的發展時，再向大家說明。

少女2024年3月報案遭主管性騷擾及性侵，士林地檢署今年4月處分不起訴，家屬不服聲請再議，高檢署5月發回士檢續查，士檢今傳喚少女母親作證。

少女母親去年底在Threads發文指控，2022年當時16歲的女兒，8月去麥當勞打工，不久即被一名主管「毛手毛腳」，會用手指戳女兒的腰，女兒起先以為主管在開玩笑，沒想到主管變本加厲，居然伸手襲胸、摸臀甚至指侵，女兒嚇得不敢去上班、想辭職，主管卻不簽文件，女兒最終是故意曠職才順利離職。

少女2023年2月離職，3月報案，6月少女上網求職卻遇詐騙，金融帳戶被用來行騙，7月又因假投資詐騙損失9萬8000元，9月遇假交友詐騙，花1000元購買遊戲點數，11月少女心力交瘁，墜河身亡。

母親指出，她的女兒被性侵、性騷長達1年、10幾次，女兒離職後才提出申訴，但此時女兒已罹患憂鬱症，最終在2023年11月輕生離世，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達1年，被麥當勞的前主管以排班權利對她性侵」。

少女涉詐騙案因被告死亡而不起訴，檢方去年1月曾傳喚少女母親到庭，一度處分不起訴，但被高檢署發回而重啟調查，士檢今日再傳死者之母到庭。

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