丹娜絲襲台台南2死 1人因停電呼吸器無作用送醫不治

台南市楠西區一對父子颱風過後載運水果欲至市場銷售，撞上路上倒塌的樹木，1死1傷。（讀者提供）

2025/07/07 12:47

首次上稿 12:21

更新時間 12:47（補充意外情節）

〔記者劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風襲台，台南地區昨（6）日下午至今天凌晨刮起強風，不少地區接到出現12級風或陣風14級以上風力的國家級警報，不少地區停電、路樹倒塌，台南市傳出2人因颱風帶來的相關影響死亡。

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7日凌晨2時許，台南市60歲陳姓民眾因家中停電，導致呼吸器沒電，經救護車送佳里奇美醫院，到院時OHCA（到院前心肺功能停止）。

另外，7日凌晨4時許，台南市陳姓父子駕駛農用搬運車載運水果準備到玉井青果市場販售時，行駛至楠西區市175線30.9公里處，疑似因風勢強勁，吹倒路旁巨型椰子樹，壓到正好經過的父子，2人均送往衛生福利部台南醫院新化分院急救，69歲父親OHCA，送醫後仍宣告不治，20歲的兒子也受輕傷，意識清楚，轉往永康奇美醫院治療，事故發生原因正由玉井警分局調查中。

事故現場，被強風吹倒的大樹躺在路中。（讀者提供）

台南市楠西區一對父子颱風過後載運水果欲至市場銷售，撞上路上倒塌的樹木，1死1傷。（讀者提供）

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