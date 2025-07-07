最會「恐嚇」分局長又來了 改編洗腦神曲防詐歡迎吐槽

台中市第六分局長周俊銘，近日再度上陣拍防詐片。（警方提供）

2025/07/07 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕「你是不是又滑到抖音？是不是又看到『保證獲利』的投資廣告？」一段改編自洗腦神曲的防詐影片近日在網路掀起熱議，背後創意來自台中市第六分局，一改過往嚴肅形象，以「用魔法打魔法」的策略，將熱門短影音與詐騙話術結合，成功吸引民眾眼球，甚至歡迎吐槽！

這段「神曲反詐」宣導影片，將假投資詐騙常見話術唱進旋律中，不只節奏洗腦，更是滿滿笑點，「一對一帶單」、「穩賺不賠」、「專人輔導」等熟悉詐騙關鍵字，搭配演員誇張表情，讓人印象深刻，六分局坦言，影片就是設計給你吐槽的，「你願意吐槽，就代表你停下來看了，也接收到了我們的反詐訊息。」

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而這波反詐洗腦作戰幕後推手，正是被封為「最會恐嚇民眾」的第六分局長周俊銘，他不只坐鎮指揮，更親自上陣演出，多次拍攝防詐宣導短片，從知名酒店包廂到社區大樓，全都是他的舞台，近期穿上周潤發式的黑皮衣帥氣出鏡，被民眾笑稱「根本是黑道演警察」，但強烈反差讓影片記憶點十足，防詐觀念深植人心。

周俊銘過去也曾攻占金錢豹、海派等酒店包廂螢幕播放防詐影片「不能切歌」，讓酒客們邊喝邊「被洗腦」，收到熱烈迴響；周表示，許多受害者就是在抖音或臉書上「一時好奇」一步步掉入陷阱，網路重複20000次，假的就變真的，如果用洗腦神曲蹭聲量，能減少一個人被騙就值得，看到抖音、臉書上跟你說能日賺幾千、穩賺不賠投資機會，先問自己一句：「真的這麼好賺，為什麼要告訴你？」

周俊銘不計形象拍片防詐，成功吸引民眾眼球。（警方提供）

六分局偵查隊長涂志宏也擔綱演詐團首腦。（警方提供）

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