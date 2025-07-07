醫師娘偷吃清潔工人夫 元配怒呼她2巴掌換來3月徒刑

一場正宮和小三的戰爭，首輪正宮因甩巴掌小三而落敗，吃上傷害罪被判刑。（記者黃美珠攝）

2025/07/07 13:18

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹一起婚外情糾紛，原本應是受害的元配，卻在面臨強勢小三的挑戰後，一時沒忍住，甩了小三耳光，因此挨告傷害，被新竹地院判處有期徒刑3個月，得易科罰金。雖仍可上訴，但是知悉的人都替這個元配因為渣夫賠了夫人又折兵大嘆不值。

據了解，這起元配和小三的戰爭，起源於1名醫生娘和清潔工的不倫戀，元配曾經為此跟老公離婚，只是餘情未了而又復婚。

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但沒想到復婚沒多久，醫生娘小三又約男方碰面，元配透過手機定位、開車搜尋等，果然逮到老公和小三共乘特斯拉，疑心老公再度偷吃，於是一路尾隨、追逐，最後氣得直接開車衝撞特斯拉，小三醫生娘被撞驚嚇之餘並未停車，反而接連闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛等擺脫元配的糾纏。

據了解，元配事後求助警察，警方請小三醫生娘到派出所釐清雙方追車等情節，並調出路口監視畫面，發現男方在擺脫元配的飛車糾纏後，確實從小三的特斯拉下車轉搭小黃離開，小三當場就告元配前述危險駕駛行徑有殺人未遂問題，並要求賠償。

據了解，小三提告後元配和小三持續大戰，小三除曾傳血淋淋的墮胎照向元配挑釁，還打電話給男方母親、尾隨對方想從車道進入元配住處，意圖不明。

法院判決指出，去年2月間，元配偕子闖入小三的住處，企圖把小三拖出住家，雙方因此發生拉扯，期間還甩了小三2個耳光、掐小三的脖子，導致小三全身多處擦挫傷，因此提告元配，讓元配吃上傷害罪的前科。

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