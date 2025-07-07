高級鑑定師變詐欺犯？古董班學員怒控砸百萬買到仿品 獲判賠108萬

羅男投擲逾百萬元購買9件古董送鑑，卻驚覺全為仿品，憤而提告求償148萬元，士林地方法院判賠108萬餘元。全案仍可上訴。示意圖。（資料照）

2025/07/07 11:33

〔記者劉詠韻／台北報導〕具備中國陶瓷高級鑑定師資格、天荷藝術品公司黃姓執行長，被控以「古董投資致富課程」招攬學員，實際販售現代仿製古董牟利，學員羅男投擲逾百萬元購買9件古董送鑑後，卻驚覺全為仿品，憤而提告求償148萬元。士林地方法院審理，判賠108萬餘元。全案仍可上訴。

判決指出，羅男於2021年繳交8萬8000元參加黃女開設的古董鑑識課程，並獲得一件名為「綠軸絞胎蓋盒」的古董作為贈品。課程期間，黃女在LINE群組張貼「精藏品週報」，聲稱所售古董來自海外藏家，具高轉售獲利空間，吸引學員購買。

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羅男控訴，他兩個月內陸續花費逾百萬元購買包含宋瓷、清朝琺瑯瓶、齊白石字畫等9件古董，事後送中興動產鑑價公司鑑定才發現全是仿品，市值竟不到他支付金額的10分之1，其中最貴的「宋鈞窯紫斑折沿盤」開價18萬元，實際進貨價僅5770元，讓他氣憤難平。

羅男不滿受騙，2022年5月提起刑事告訴，2023年另提起民事訴訟，主張買賣契約因詐欺應解除，表示自己遭詐金額非少，身心飽受煎熬，要求黃女返還全部價金及慰撫金。

黃女則辯稱，本身專營古董、字畫買賣，且擁有中國陶瓷高級鑑定師、中國藝術品鑑定師證照，具備辨識古董、名家字畫的專業知識，也曾於康華飯店舉辦古董鑑識入門課程。她強調，學員報名後即可獲贈古董，羅男並非購買；另承辦方已盡專業能力挑選最佳物件，販售前提醒「風險自負」，認為學員應自行評估經濟條件與喜好選購，否認詐欺意圖。

士林地院審酌，黃女明知古董來源多數來自網路拍賣平台，真品機率低，卻未主動揭露來源及風險，反以其專業背景營造信賴關係，構成有義務卻故意不告知的隱匿行為，在法律上已構成詐欺行為。

士林地院審理，羅男雖於2022年得知仿品事實，卻遲至2023年才依法通知解除契約，已逾民法6個月期限，喪失解除契約權，無法以瑕疵擔保請求退費；但基於不當得利，判處黃女仍應返還扣除部分成本後的價金108萬7628元。

刑事局詐防中心股長洪丞奇指出，法官認定被告黃女構成詐欺罪（刑法第339條），關鍵在於「故意隱匿重要資訊」並「利用專業背景製造信任」，導致買家誤信而受損。本案中，黃女未揭露古董的真實來源，卻以「中國陶瓷高級鑑定師」身分營造專業可信形象，誘導羅男相信所購古董為真品且具投資價值。

洪丞奇補充，若賣家已充分揭露風險，例如明確告知「物品未經鑑定，真偽不明」，且買家自行承擔風險，則較難認定詐欺成立。

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