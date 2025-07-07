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    首頁　>　社會

    宜蘭綠博遊園車撞死78歲老翁 負責人與司機起訴

    宜蘭綠博電動小火車翻覆釀成夫死妻傷慘劇，檢方起訴負責人及肇事司機。（讀者提供）

    宜蘭綠博電動小火車翻覆釀成夫死妻傷慘劇，檢方起訴負責人及肇事司機。（讀者提供）

    2025/07/07 11:04

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭地檢署偵辦宜蘭綠色博覽會遊園電動小火車翻覆死傷事故，認定肇事車輛左前輪煞車長期漏油，導致煞分泵損壞及煞車制動力不足，遊園車吳姓負責人、陳姓司機均涉犯過失致死及過失傷害罪嫌，全案今天（7日）偵結起訴。

    今年4月4日宜蘭綠博活動期間，陳姓司機駕駛遊園電動小火車，要返回綠博大門入口處，行經下坡路段發現踩不到煞車，狂拉警鈴示警，來自新北市的78歲游姓老翁與呂姓妻子閃避不及，游翁被撞後摔入水溝送醫不治，呂婦遭車子輾過壓在車下，右手嚴重骨折。

    意外發生後，事故原因眾說紛紜，死者家屬要求究責，經過近3個月調查，承辦檢察官洪景明認為，55歲吳姓負責人、45歲陳姓司機都有疏失，將2人提起公訴。

    檢方指出，吳姓負責人本應監督、管理負責遊園小火車維護保養業務，包含檢修、定期補充及更換小火車煞車油，注意員工是否善盡職責，並應對新進駕駛員施以駕駛安全教育訓練，但疏於注意遊園小火車左前輪煞車，因長期漏致煞車油嚴重不足，引起煞車分泵損壞及煞車制動力不足，也未對甫聘僱的陳姓司機提供駕駛安全教育訓練。

    陳姓司機方面，事發當下駕駛遊園小火車時，本應注意行車前須切實檢查煞車等設備有無異常，竟疏未注意貿然駕駛，在上坡路段發現電量不足，等到全數遊客在終點站下車，欲返回充電站充電，途經展館蘭藝花苑旁下坡路段，因小火車煞車油嚴重不足，無法產生足夠煞車制動力而失去控制，衝撞閃避不及的游姓夫婦，造成夫死妻傷的憾事。

    發生事故的綠博遊園電動小火車。（資料照，記者王峻祺攝）

    發生事故的綠博遊園電動小火車。（資料照，記者王峻祺攝）

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