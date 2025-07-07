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    注意了！台中烏日兩路口科技執法 半年開出8936件違規

    烏日區高鐵東路與高鐵五路口設置科技執法，今年1至6月，闖紅燈和不依標線、標誌行駛共開出5841件。（烏日分局提供）

    烏日區高鐵東路與高鐵五路口設置科技執法，今年1至6月，闖紅燈和不依標線、標誌行駛共開出5841件。（烏日分局提供）

    2025/07/07 10:36

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市政府警察局建置交通違規科技執法，烏日區先後在中山路3段和高鐵東路口，還有高鐵東路和高鐵五路口設置科技執法，今年1月至6月，兩處路口包括闖紅燈、不依標誌、標線、號誌指示行駛共開出8936件，烏日警方強調，兩處路口科技執法後和去年同期相比，交通事故從49件大幅減少為30件，顯示有效防制交通事故發生。

    台中市政府警察局近年建置交通違規科技執法，其中烏日區除高鐵站區設置的科技執法，也先後在烏日中山路3段、高鐵東路口，還有高鐵東路和高鐵五路口設置科技執法，主要取締項目為闖紅燈、未依標線、標誌、號誌指示行駛。

    經烏日分局統計，烏日中山路3段、高鐵東路口科技執法，今年1至6月，闖紅燈開出1238件，不依標線、標誌行駛則開出1857件；高鐵東路與高鐵五路口，今年1至6月，闖紅燈只有97件，不過不依標線、標誌行駛則高達5744件。

    烏日分局表示，透過科技執法設備，如同無形警力全時段執法，大幅提升執法強度與效能，減少各類交通事故發生，以中山路3段、高鐵東路口來說，今年1到6月發生16件交通事故，與去年同期則發生26件相比，出現明顯下降趨勢；高鐵東路與高鐵五路口也從去年同期24件，下降為14件。

    烏日區中山路3段和高鐵東路口設置科技執法。（烏日分局提供）

    烏日區中山路3段和高鐵東路口設置科技執法。（烏日分局提供）

    烏日區中山路3段和高鐵東路口設置科技執法。（記者陳建志攝）

    烏日區中山路3段和高鐵東路口設置科技執法。（記者陳建志攝）

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