豐原五口命案團購主喊冤稱「拚命幫人」 王家友人痛斥狡辯

團主李女交保後喊冤。（民眾提供）

2025/07/07 09:36

〔記者歐素美／台中報導〕豐原一家五口命案，嫌犯李姓女團購主昨天獲檢方以15萬元交保後發文，堅稱自己是幫別人卻被說成是壞人，強調王家長女在她認識前即已負債，她用盡各種方式幫忙，「我拚命幫，警方卻拿著我們的命在玩」；王家長女好友發現，立即駁斥李女狡辯，並轉貼到爆料公社。

豐原王家一家五口疑因投資被詐騙而輕生，涉案的李女交保後發文給她代購黃金業者，向業者抱歉表示，造成他們困擾，她說這幾天警方應會找上業者，請業者據實告訴警方，她是否常拿金塊賣給業者。

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李女表示，自己很無辜，去年6月底朋友介紹認識王家長女，王女早已背負許多債務才請她幫忙，她用盡各種方式幫忙，卻被認為是壞人，甚至是害死他們的壞人。

李女還以自己全家7口發誓，如果她真的要害死這家人，她也會用相同方式賠償他們，堅稱拚命幫人，警方卻用她們的命在玩，她說如果輿論影響到孩子，她們會用相同方式告知社會，她們是無辜的，但孩子何其無辜，怨自己不該去幫忙。

王家長女的好友看到網路文後駁斥說，「李小姐害死一家五口，妳還想出來狡辯」，男子質問李女，被害人從A銀樓買的黃金拿來這邊賣？銀樓賣銀樓，獲利在哪？

他說，王家長女確實有200萬的貸款，是青年創業貸款，她創業賣手工蠟燭，蝦皮的成交數，加上她都會去市集擺攤，月入近8到10萬元，「妳說大姐債台築高，王媽媽在去年12月就已經投入70幾萬，為何不幫女兒還錢？為何連媽媽也跟著欠妳錢？」

男子說，6月30日晚上10點56分，王家大姐最後一則訊息「我要繼續跟他們對抗」，沒想到，「原來你的對抗是這樣子的對抗，我也會一起對抗到水落石出！」

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