為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑號誌故障 苗縣2車碰撞釀6人受傷

    苗栗縣三義鄉140縣道與舊義里大橋路口，發生休旅車與轎車碰撞事故，造成兩車6人受輕傷。（警方提供）

    苗栗縣三義鄉140縣道與舊義里大橋路口，發生休旅車與轎車碰撞事故，造成兩車6人受輕傷。（警方提供）

    2025/07/07 08:34

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉140縣道與舊義里大橋路口，昨（6）日下午發生休旅車與轎車碰撞事故，因撞擊力道大，休旅車被撞側翻後又轉正，造成兩車駕駛及乘客6人受輕傷，其中為一家5口，幸均無大礙；警方初步調查，當時該路口號誌故障，兩車也未減速慢行及停讓，肇事原因由警方進一步釐清中。

    苗栗警分局今（7）日呼籲用路人行經路口應減速慢行，若路口無號誌或遇號誌故障時，應確實停讓，以保障行車安全。

    警方初步調查，住苗栗縣的湯女（64歲）駕駛轎車由苗51線北往南直行舊義里大橋，與由台中市王男（33歲）駕駛休旅車由140縣道東往西直行，兩車行經事故路口時，疑因號誌未正常運作，也未減速慢行及停讓因而發生碰撞，因撞擊力道大，休旅車被撞側翻後轉正，轎車車頭全毀，事故發生後，相關單位隨即搶修號誌。

    當時湯女車上僅她1人，準備苗栗縣三義鄉前往台中市后里，王男車上則一家5口，準備到苗栗縣遊玩，車禍造成雙方駕駛及乘客共6人受傷，由救護車緊急送醫，駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播