疑號誌故障 苗縣2車碰撞釀6人受傷

苗栗縣三義鄉140縣道與舊義里大橋路口，發生休旅車與轎車碰撞事故，造成兩車6人受輕傷。（警方提供）

2025/07/07 08:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義鄉140縣道與舊義里大橋路口，昨（6）日下午發生休旅車與轎車碰撞事故，因撞擊力道大，休旅車被撞側翻後又轉正，造成兩車駕駛及乘客6人受輕傷，其中為一家5口，幸均無大礙；警方初步調查，當時該路口號誌故障，兩車也未減速慢行及停讓，肇事原因由警方進一步釐清中。

苗栗警分局今（7）日呼籲用路人行經路口應減速慢行，若路口無號誌或遇號誌故障時，應確實停讓，以保障行車安全。

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警方初步調查，住苗栗縣的湯女（64歲）駕駛轎車由苗51線北往南直行舊義里大橋，與由台中市王男（33歲）駕駛休旅車由140縣道東往西直行，兩車行經事故路口時，疑因號誌未正常運作，也未減速慢行及停讓因而發生碰撞，因撞擊力道大，休旅車被撞側翻後轉正，轎車車頭全毀，事故發生後，相關單位隨即搶修號誌。

當時湯女車上僅她1人，準備苗栗縣三義鄉前往台中市后里，王男車上則一家5口，準備到苗栗縣遊玩，車禍造成雙方駕駛及乘客共6人受傷，由救護車緊急送醫，駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

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