國道狂飆超速49公里扣牌求撤銷 法官因這原因判駁回

台中A男將車靠行在租賃公司出租，卻超速被吊扣牌照，打行政訴訟希望撤銷，不過法官認為無法證明已善盡車主監督義務，判決駁回。（記者陳建志攝）

2025/07/07 08:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中A男將他的自小客車，靠行在張男的租賃車行，張男去年8月將車租給陳姓男子，陳男卻在國道5號狂飆超速達49公里，遭裁處吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟，表示車子是A男賴以為生的工具，吊扣牌照將導致他無力繳車貸信用破產，主張原處分撤銷，不過法官認為車主未善盡監督義務，請求撤銷原處分為無理由，應予駁回。

判決指出，張男的租賃小客車，2024年8月24日下午5點多，行經國道5號北向宜蘭五結段時，經員警測速時速高達139公里，因該路段最高速限為90公里，超速達49公里，遭裁處吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟。

請繼續往下閱讀...

張男表示，該輛車實際車主為A男，因2024年8月18日至29日身體不適，才在8月20日至26日，以每天2000元出租予陳姓男子，陳男卻出現超速行為，陳男雖願意繳納罰鍰，不過A男依靠該車輛營運為生，若車輛牌照遭吊扣，會使A男生活困苦、無力繳納車貸並導致信用破產，主張原處分撤銷。

台中高等行政法院法官表示，汽車所有人原則上應負推定過失責任，必須舉證證明無過失，才能免罰。若汽車所有人如未能舉證證明，他對於其他人使用汽車的用途、使用方式，已善盡監督義務，就應該依法擔負行政罰責。

法官認為，張男租車給陳男雖有訂定租約，不過租約內容，無法看出出租人有本於汽車所有人地位，就駕駛人駕駛車輛不得違反道交條例有關超速規定的內容進行告知，張男未能舉證證明他已善盡監督義務，而無故意或過失，請求撤銷原處分為無理由，應予駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法