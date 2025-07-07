為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道狂飆超速49公里扣牌求撤銷 法官因這原因判駁回

    台中A男將車靠行在租賃公司出租，卻超速被吊扣牌照，打行政訴訟希望撤銷，不過法官認為無法證明已善盡車主監督義務，判決駁回。（記者陳建志攝）

    台中A男將車靠行在租賃公司出租，卻超速被吊扣牌照，打行政訴訟希望撤銷，不過法官認為無法證明已善盡車主監督義務，判決駁回。（記者陳建志攝）

    2025/07/07 08:17

    〔記者陳建志／台中報導〕台中A男將他的自小客車，靠行在張男的租賃車行，張男去年8月將車租給陳姓男子，陳男卻在國道5號狂飆超速達49公里，遭裁處吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟，表示車子是A男賴以為生的工具，吊扣牌照將導致他無力繳車貸信用破產，主張原處分撤銷，不過法官認為車主未善盡監督義務，請求撤銷原處分為無理由，應予駁回。

    判決指出，張男的租賃小客車，2024年8月24日下午5點多，行經國道5號北向宜蘭五結段時，經員警測速時速高達139公里，因該路段最高速限為90公里，超速達49公里，遭裁處吊扣牌照6個月，張男不服提起行政訴訟。

    張男表示，該輛車實際車主為A男，因2024年8月18日至29日身體不適，才在8月20日至26日，以每天2000元出租予陳姓男子，陳男卻出現超速行為，陳男雖願意繳納罰鍰，不過A男依靠該車輛營運為生，若車輛牌照遭吊扣，會使A男生活困苦、無力繳納車貸並導致信用破產，主張原處分撤銷。

    台中高等行政法院法官表示，汽車所有人原則上應負推定過失責任，必須舉證證明無過失，才能免罰。若汽車所有人如未能舉證證明，他對於其他人使用汽車的用途、使用方式，已善盡監督義務，就應該依法擔負行政罰責。

    法官認為，張男租車給陳男雖有訂定租約，不過租約內容，無法看出出租人有本於汽車所有人地位，就駕駛人駕駛車輛不得違反道交條例有關超速規定的內容進行告知，張男未能舉證證明他已善盡監督義務，而無故意或過失，請求撤銷原處分為無理由，應予駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播