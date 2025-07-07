傳林士傑命案槍手是幫會培訓殺手 縝密暗殺計畫可能性高

去年7月8日清晨近6點，一名穿戴帽T、口罩的年輕男子到台南南區新樂路林士傑住家門前持雙槍狙殺林傷重身亡。（圖為槍手步行經健康路往林住家前進情形；民眾提供）

2025/07/07 01:15

〔記者王俊忠／台南報導〕隻身埋伏對台南市區漁會前理事長林士傑狙擊痛下殺手的年輕男槍手，有外傳他是國內大型幫派培訓出來的殺手，用於接案受委任必須取人性命的特殊任務。不過，據檢警掌握的槍手對象，此槍手並非幫會成員；但也不排除是幫會外圍份子，想藉此狙殺任務提升自己在幫會的地位。

林士傑遭槍殺後傳出原因可能與光電利益等多種因素有關，也有類比於台南學甲88槍擊案，但學甲88槍受害者郭再欽、前南市議員謝財旺兩人是其建物據點各連遭開多槍示威、恫嚇，槍手孔祥志是在半夜對兩處建築物下手、並非針對人開槍索要人命，犯罪目的不同。林士傑得罪他人的層級可能高於光電利益，甚至是更巨大的犯罪利益糾葛。

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有傳聞林士傑案槍手是大型幫會送出國培訓的年輕殺手，從林案案發過程、殺手處處滅證的手法，讓當時年屆退休的南市警局前局長廖宗山都說手法幾無破綻，比學甲88槍案計畫更縝密。

而1件幾乎天衣無縫的暗殺任務，從事先策劃、埋伏精準犯案到逃逸屢設查緝斷點，恐非1名年輕殺手能獨力完成，所以說背後有大型幫會策劃、高人指點的買凶殺人可能性極高。

因為從林命案的犯罪成本來看，除尋找條件合適、願上陣的殺手執行價碼、殺手安家費、購買權利車等交通車輛、偷渡出境及長期躲藏海外的生活費用，恐至少上千萬元以上，這應不致於是個人利益小糾紛會引發的暗殺式槍擊命案；而槍手會拿兩把改造手槍下手，無外是改造手槍較有穩定性問題，若行凶時有1把故障卡彈，還有另1把能執行，不致任務失敗，目的很明確就是要直取狙殺對象的性命，而不是恫嚇、教訓對象一下而已。

因而幫會替人買凶殺人的傳聞不脛而走，對此傳聞，警方認為包括槍手行凶動機原因？幕後有無大型幫會集團指使、教唆？共犯成員人數？都須待槍手落網後才能逐一釐清。

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去年7月8日清晨，台南市區漁會前理事長林士傑在南區新樂路住家門前遭一名男槍手狙擊身亡，警方鑑識人員到場蒐證調查。（資料照，記者王俊忠攝）

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