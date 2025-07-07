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    首頁　>　社會

    颱風丹娜絲再度增強 中心即將登陸

    2025/07/07 00:33

    〔中央社〕根據氣象署觀測，颱風丹娜絲過去3小時強度再度增強，中心即將登陸台灣嘉南一帶。氣象署表示，澎湖東吉島、台南七股都觀測到16級強陣風，提醒民眾要特別留意。

    根據中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天晚間11時的中心位置在北緯23.2度，東經120.0度，即在澎湖的東南方約60公里之處，以每小時25轉12公里速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒40公尺。

    氣象署表示，過去3小時強度稍增強，中心目前在嘉義、台南交界近海，即將登陸，未來向北北東移動，其暴風圈已籠罩澎湖、台中以南及南投、台東、花蓮，對台灣各地及澎湖構成威脅，南部地區及澎湖風雨持續中，中部地區風雨亦逐漸增大。

    氣象署持續發布強風告警，估計持續至7日凌晨1時15分，颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

    氣象署預報員劉宇其今天晚間在11時40分的記者會中表示，目前丹娜絲的中心位置在嘉義沿海一帶即將登陸，雲林以南將是風雨最為明顯的時候，清晨前要嚴加戒備。

    劉宇其指出，丹娜絲的中心移入過程中，強烈的對流雲系將為台南、嘉義等帶來明顯風雨，目前已經觀測到澎湖東吉與台南七股有出現16級強陣風，人工測站也觀測到13級強陣風。

    劉宇其提醒，隨著丹娜絲往台南及嘉義沿海接近，風力也會往內陸擴展，因此接下來雲嘉南是風雨最為劇烈的時候，彰化以北區域預計下半夜也會明顯起來。

    降雨方面，劉宇其指出，隨著丹娜絲北上，明天清晨以前西半部將是降雨最為劇烈的時候，各地有機會出現短延時強降雨，澎湖、高雄、屏東有大豪雨等級降雨，苗栗以南區域也有局部大雨機會。

    劉宇其說，明天白天起中南部降雨趨緩，北部雨勢則會較為明顯，要入夜後整體雨勢才會趨緩。1140707

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