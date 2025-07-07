獨家》林士傑槍擊命案將屆1年未破 警掌握槍手身分待時機出擊

2024年7月8日清晨近6點，一名穿戴帽T、口罩年輕男子在台南南區新樂路林士傑住家門前持雙槍狙殺林傷重身亡。（民眾提供）

2025/07/07 00:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會前理事長林士傑，於去年7月8日清晨在南區新樂路住家門前遭1名外形年輕的男槍手埋伏、近距離持雙手槍狙擊，林士傑身中11槍身亡，槍手疑從屏東墾丁搭船偷渡，可能藏身中國。案發後近1年，檢警專案組尚未抓到槍手及破案，但據了解，警方長期偵辦已掌握涉案槍手身分，因槍手可能仍在海外，需待適當時機出擊。警方強調，雖還沒逮到槍手、但堅信不會成為久懸不破的懸案。

監視影像顯示案發當天清晨近6點許，林士傑在住家門口前，1名穿連身帽T、戴口罩的男槍手突然從林士傑的右側方竄出，持雙槍近距離朝林連開11槍，其中5槍貫穿林的胸腔、雙肺血胸傷重身亡，槍手見林倒地後，拔腿往健康路東向方向逃逸，跑到停在距林士傑住家約200公尺遠的健康路旁停車格，駕駛1輛鐵灰色HONDA轎車逃離。

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槍手接著把HONDA車開到約兩公里外的南區新建路53巷內停車場，並縱火燒損座車。鑑識人員發現槍手在車內「變裝」，把作案時穿的連身帽T與褲子、鞋子都換掉，在車內燒燬原來衣物與兩把作案改造手槍，換穿其他衣物再逃離，這HONDA車是權利車、掛偽造車牌。

換裝後的槍手走到第1車（HONDA車）棄置點附近，換駕駛第2輛三菱轎車離開，槍手把第2輛的三菱車開到高雄大樹區棄置，對三菱車改在車內潑灑鹽酸滅證。警方於8日下午到高雄找到三菱車，車內有空鹽酸瓶，查出第2車也是權利車、掛偽造車牌，槍手逃逸過程處處滅證、設下查緝斷點，幕後疑有高人指點，阻撓專案小組追查。

據透露，槍手在高雄大樹棄置第2車後又騎機車到高屏地區交界處棄置，改用徒步走及搭出租車繼續南下，從屏東南境墾丁一帶搭船偷渡出境，到中國藏身的可能性很大。

雖然我國與中國於2009年4月簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但近年來兩岸政治、軍事情勢嚴峻，中國軍機、軍艦不斷繞行台灣周邊空、海域恫嚇，兩地警方、司法部門互動協助幾停擺，若無私下至篤交情，我國警方難以透過司法互助請中方協助緝捕槍手、引渡回台。

台南市警局專案人員強調，此案還在持續偵辦中，沒有停歇，但依偵查不公開規定，對案情不便說明。

林士傑女兒、南市議員林依婷回應說，從她當選上任議員後，一直在市議會保安委員會問政、沒有離開，她是百分之百相信警察的辦案專業，如果抓得到槍手凶嫌，未來將希望寄託於司法偵、審程序，讓案情能真相大白。

2024年7月8日清晨近6點，在台南南區新樂路住家門前遭一名男槍手埋伏開槍狙擊身亡的台南市區漁會前理事長林士傑。（取自林士傑臉書）

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