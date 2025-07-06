不聽勸！金門阿北颱風夜冒險採蚵 岸巡弟兄回頭查看即刻救援

第九岸巡隊將受困海上的長者營救上岸。（第九岸巡隊提供）

2025/07/06 23:25

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，丹娜絲颱風逼近，1名70多歲的長者今天晚間竟冒著颱風天去金寧鄉北山出海口採蚵，還不聽勸離再度折返，結果受困海上載浮載沈，千鈞一髮；幸好前往取締的第9岸巡隊弟兄不放心又回頭查看，立刻下水將長者營救上岸，並依法開出舉發單送縣府裁處。

金馬澎分署表示，晚上6點多，第9岸巡隊第2機動巡邏站南山守望哨弟兄，觀測海面目標動態時，發現1名男子疑似受困於北山出海口前方約150公尺處海水中，立即通報線上勤務人員前往，並將該男子救援上岸，發現該男子就是稍早被巡邏人員勸導離開管制區域的70多歲長者，沒想到等巡邏人員離開，該長者又折返採蚵，才會被漲潮的海水困住，岸巡隊依法開出舉發單；附近民眾表示，還好岸巡弟兄多一分細心回頭查看，否則颱風天漲潮，後果不勘設想。

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第9岸巡隊表示，「丹娜絲」來襲，縣府已於6日上午9點將災害應變中心提升一級開設，畫定「金門縣各港區範圍」、「金門縣轄內海域（岸）及湖庫」及「太武山山區」為管制區，非持有通行證或經該管主管機關許可者不得進入管制區及出港，金馬澎分署第9岸巡隊依災害防救法規定，加強執行各海岸及港口勸離及取締作為。

金馬澎分署表示，地方政府一旦發布海岸警戒區公告，海巡人員對擅自進入者可舉發移送裁罰，金額自5萬元起，最高可達25萬元，呼籲民眾勿於颱風期間前往海岸管制區域戲水及觀浪，以維自身安全。

第九岸巡隊冒險將受困海上的長者營救上岸。（第九岸巡隊提供）

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