刑事局揭假檢警詐騙手法 小心「未顯號」來電

假檢警詐騙手法圖。（刑事局提供）

2025/07/06 17:42

〔記者邱俊福／台北報導〕假冒公務機關的假檢警詐騙手法案件數近期呈現上升趨勢，當中民眾所接獲的來電中，「未顯示號碼」也呈現成長趨勢，經分析這些「未顯號」的來電中，大多自稱某戶政所、某警察局、某醫院及某地檢署，以因身分證或健保卡遭盜（冒）用，涉及洗錢或詐欺等為由，轉接警察局、檢察官，讓民眾陷入一連串的驚恐情緒之中，最後假借帳戶須交付監管行騙，上月1名服務業林姓女被害人因此被詐1800萬餘元；刑事警察局今特別提醒民眾接到「未顯號」來電，需提高警覺，避免上當。

刑事局表示，上月間，家住南部地區的林女，接獲1通「未顯號」的來電，對方自稱金管會的專員，告知林女名下帳號出現短時間大量轉帳匯款紀錄，疑似涉及洗錢案，已將案件通報給警方，後續案件調查將由警方與林女聯繫。隔日，林女果接獲自稱某警察局偵查隊林姓員警來電，表示林女已涉及一起境外的洗錢案件，當下與林女透過視訊方式製作調查筆錄，林女看見視訊畫面中的背景及人員服裝等，都和印象中的警察機關相同，便完全卸下心防，相當信任視訊畫面中的「那位員警」，後續員警又表示案件移送至地檢署後，會由地檢署進行聯繫。

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不久，林女接獲自稱鍾姓檢察官的來電，表示她確定涉及洗錢案件，須儘速將錢轉帳至指定帳戶進行監管及過濾，請她前往銀行臨櫃設定約定帳戶，並再三交代由於偵查不公開，當遇有銀行行員關懷提問，就告知是開立公司所需要，千萬不可以透漏案情，否則將面臨刑期等問題。

此後，林女陸續面交及轉帳共計15次，等到覺得有疑問，撥打165專線洽詢，才驚覺遭到詐騙，但已經財損高達1800萬餘元，憤而向高雄市警局報案。

刑事局提醒，警方不會用通訊媒體（視訊）製做筆錄、法院不會通知監管帳戶，只要聽到關鍵字「證件遭冒用」、「偵查不公開」、「帳戶涉洗錢或其他不法」、「加LINE定時回報」、「監管帳戶」、「繳交公證金」，或者在電話中要協助「轉接165專線、轉接銀行專員、轉接地檢署或法院」，就是詐騙話術，切勿受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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