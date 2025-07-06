深夜違規過馬路意外露餡 台南資深警帶新秀逮藏毒男

35歲陳姓男子半夜違規步行通過馬路，被台南市五分局眼尖員警查獲藏有大量毒品。（民眾提供）

2025/07/06 17:02

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局五分局員警今（6日）凌晨在北區正覺街一帶巡邏時，1名35歲陳姓男子步行闖紅燈過馬路，後方車輛對他閃大燈，陳男出現驚嚇的過度反應，2名員警研判有問題，攔下盤查，果然查出他背包內藏有安非他命、液態搖頭丸2罐及哈密瓜錠2顆。訊後依毒品危害防制條例送辦。

市警五分局警備隊副隊長蘇敬修帶領開元派出所警員鄒智昀，當時在北區正覺街巡邏時，發現陳男涉違反交通燈號、步行穿越馬路，依法上前攔查，陳男神情閃爍、舉止異常，徵得同意後，檢查其隨身物品，在背包內看到數個夾鏈袋裝著的第二級毒品安非他命。

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蘇敬修告知陳男其權利並依法逮捕，隨後再做附帶搜索，除了安非他命外、又查獲更多毒品與相關器具，於陳男背包內與身上另起獲安非他命2包、哈密瓜錠（MDMA）1包（共2顆）、液態搖頭丸（俗稱神仙水）2罐等不法物品及電子磅秤1台。初步檢驗第二級毒品安非他命共7包（總重20餘克）、液態搖頭丸2罐（總重150餘克）及哈密瓜錠2顆。

陳男因違規穿越人行道，被依道路交通管理處罰條例開罰；更因持有毒品，警方再依毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

市警五分局長洪宏榮得知蘇敬修在查緝毒品人口頗有經驗專業，能從神情、皮膚外觀與精神反應，判斷是否為吸毒人口，他請蘇員輪流帶領各派出所年輕員警外出巡邏、緝毒，有年輕員警已展現緝毒績效，鄒智昀即是其中一員，他希望年輕想學的員警能跟著不同專業領域的學長師傅學查案技巧，傳承優秀的辦案能力外也有助於淨化治安。

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