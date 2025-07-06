貪圖方便！高雄嬤3樓高空拋家具 警要開罰了

1名女子從透天厝3樓陽台直接拋下4層櫃，撞擊到地面後當場碎成一地。（擷取自threads@jun780615）

2025/07/06 16:42

〔記者許麗娟／高雄報導〕雖然丹娜絲颱風來襲，但今（6）日中午趁雨勢暫歇，卻有民眾在新興區開封路看到1戶民宅，竟為了貪圖方便從3樓高直接往馬路上丟，將過程貼上Threads社群平台，直呼「都不怕砸到路人？」雖有暫時阻擋道路禁止人車通行，但因未事先申請，警方將對此開罰最高2400元。

從民眾上傳的影片可見，當時該戶透天厝樓下1名女子站在騎樓，另1女則穿雨衣站在對向道路側，道路上則放了1個車擋，突然間，從3樓陽台出現1個4層櫃，被另1名女子從樓上拋出，撞到路面發出巨響後，隨即四分五裂，目擊民眾當場嚇了一跳，直呼「太誇張了！」

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據了解，該名女子從樓上先後拋出1個單層塑膠櫃和1個4層塑膠櫃，轄區新興分局中正所指出，經員警前往查訪，發現為該住戶王女（76歲）為貪圖方便，先以障礙物擋住道路影響車輛通行，再從該住處3樓將廢棄傢俱棄置。

警方從民眾拍攝的影片，前往告誡並依道路交通管理處罰條例82條「在道路堆置放足以妨礙交通之物」掣單舉發，可處1200元至2400元罰鍰。

警方提醒，民眾若需搬運物品時，應遵守相關規範，若搬運大型傢俱時，應雇用相關工作車輛並申請路權以維護其他民眾行的安全。

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