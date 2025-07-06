豐原5死李團長15萬交保 美容師限制住居！王家女婿憂：有串供疑慮

王家女婿（中）今首度發聲，質疑兩名涉案人逍遙在外，恐有「串供之虞」。（民眾提供）

2025/07/06 16:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原五口命案震驚全台，疑因遭詐騙陷入高額債務，全家走上絕路，如今，涉案「團購主」李姓女子及「美容師」張姓女子分別以15萬元交保、限制住居處分在外行動，引發質疑。王家二女兒的軍人丈夫今首度發聲，質疑兩名涉案人逍遙在外，恐有「串供之虞」，希望檢方重新評估是否應更嚴辦理。

王家女婿受訪時表示，案發前從未察覺妻子與家中成員陷入詐騙陷阱，事發後才發現她們長期被人洗腦誘導投資，甚至陷入高利貸漩渦，最終全家遭遇悲劇，雖不認識李姓團購主與張姓美容師，但如今這兩名涉案人抓到了，兩人卻分獲輕保及限制住居，還能夠在外面活動，令人擔心是否有串供之類的疑慮，希望檢方可以再考量加重嚴懲。

請繼續往下閱讀...

市議員謝志忠則表示，李女才是真正牽線王家借高利貸的主導者，而張女則是持續對王家成員施壓、追債的實際執行者，兩人明顯合作關係，但現在兩人都在外面，難道不會有串供可能嗎？他認為檢察官應更慎重考慮兩人的裁定。

立委何欣純則認為，該起案件令人痛心，希望檢警還可以再查的更深、更多更徹底，讓詐團無所遁形，國人才會安心，畢竟詐騙案件讓所有國人深痛欲絕，希望政府積極打詐，把詐團繩之以法，也呼籲國人自己本身要清楚，投資會有詐騙風險存在，一定要提高警局。

針對外界質疑，台中地檢署表示，案發後已指揮重案支援中心、豐原分局、刑大組成專案小組，4日持法院核發搜索票前往兩處所蒐證，並通知李女與張女到案。檢察官依證據與法規，對李女裁定15萬元交保並限制出境出海，張女則限制住居。專案小組5日也前往王家住所實地勘查，持續追查真相，強調全案將「勿枉勿縱」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法