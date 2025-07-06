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    首頁　>　社會

    警查違停車赫見武士刀 拖出疑犯搜到毒

    新北市警三重分局攔檢車，查獲黃男持有武士刀，還在他身上起出21公克毒品，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警三重分局攔檢車，查獲黃男持有武士刀，還在他身上起出21公克毒品，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/06 17:04

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警三重分局警員5日巡邏途經鬧區，發現1名男子違停，上前勸導時要黃男下車，眼尖警員發現車內有把銳利武士刀，詢問黃男後，他縮回駕駛座與警僵持，警方擔心他掏刀，雙手緊拉住黃男雙手，勉力通報支援，僵持沒幾秒，支援警力趕抵，合力拖出疑犯黃男，赫見武士刀已開鋒外，更在黃嫌身上隨身包，起出6包安非他命、海洛因等毒品，全案依毒品條例、刀械條例送辦，持續溯源毒品。

    三重警分局5日下午2時27分巡邏途經新北市三重區重新路三段，發現1輛轎車違規停車，上前對53歲黃男交通稽查，員警要求黃男下車受檢時，鷹眼察覺於駕駛座旁有把武士刀，詢問黃男是否為刀械時，黃嫌縮回駕駛座，與警員僵持，警員同步呼叫支援，沒幾秒支援警力趕抵，合力拖出黃嫌，發現武士刀已開鋒，當場依槍砲條例逮捕，更在他身上搜索，發現身上持有4包重約19公克安非他命、2包微量海洛因。

    警訊中，黃男辯稱毒品僅是個人吸食，警方懷疑黃嫌販毒，持刀避免遭黑吃黑，訊後依違反槍砲條例、毒品條例，移送新北地檢署偵辦，溯源毒品來源、流向。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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