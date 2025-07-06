男吸毒全身發抖 遇警心虛動手搶喪屍煙彈被逮

24歲唐姓男子上月28日在新北市汐止區中正路一帶吸食毒品，警方獲報趕往現場、欲檢驗其身旁的電子煙彈，遭唐男衝撞，員警立即將唐男壓制在地，之後檢出煙彈內有二級毒品依托咪酯。圖與本文無關。（資料照）

2025/07/06 15:50

〔記者吳昇儒／新北報導〕24歲唐姓男子上月28日晚間在新北市汐止區中正路一帶吸食毒品，警方獲報趕往現場，唐男見警抵達，突然推倒機車，全身顫抖，只稱頭暈、卻不願就醫。警方發現其身旁的電子煙彈，準備檢驗，反遭唐男衝撞，雙方發生拉扯，員警立即將其壓制在地，帶回偵辦，並檢出煙彈內有依托咪酯，訊後依毒品危害防制條例等罪送辦。

新北市汐止警分局案發當日接獲通報指出，在中正路一帶疑似有人吸食毒品，派員前往查看時，發現唐男全身發抖、將機車推倒，詢問得知他頭暈卻頻稱不需要就醫，想要離開現場。

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警方發現他身旁遺落電子煙彈，準備拾起查看時，唐男卻突然將員警推倒，試圖搶奪煙彈，過程中造成員警手部擦挫傷及拉傷。

員警當場將唐男壓制在地，並帶回派出所偵辦，事後該煙彈驗出俗稱「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，訊後依毒品、妨害公務及傷害等罪嫌，將唐男移送士林地檢署偵辦。

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