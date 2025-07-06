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    中和麻將賭場懷疑被出老千 設局囚禁2賭客毆打凌虐

    盧男及邱姓女賭客懷疑被出老千，賭場設局囚禁2人毆打凌虐，警方到場將10名嫌犯逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    盧男及邱姓女賭客懷疑被出老千，賭場設局囚禁2人毆打凌虐，警方到場將10名嫌犯逮捕送辦。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/06 15:24

    〔記者陸運鋒／新北報導〕羅姓男子日前在新北市中和區私設麻將賭場，但每次都被賭客盧姓男子及邱姓女子贏了不少錢，於是在上月底設局邀請2人前來打麻將，卻撂了林姓男子等9人到場，除了將2人囚禁還凌虐毆打盧姓男子，警方獲報趕抵後，將羅等10嫌逮捕移送偵辦。

    中和警分局調查，38歲羅姓男子在上個月初，租下新北中和民德路一處民宅，並在網路上招攬賭客，其中63歲盧姓賭客及36歲邱姓女賭客，只要每次到場都是贏了不少錢，令其他賭客懷疑2人是否詐賭，紛紛向羅姓場主反映。

    據知，羅男為了洗脫詐賭的惡名，上個月24日設局再度邀請盧、邱2人到場，且親自下場與林男及2人打麻將，但就在賭博期間，羅撂了47歲莊男、37歲吳男、32歲江男、30歲張男等8人到場對質。

    據了解，邱男及盧女則稱是單純運氣及牌技較好，瞬間引發眾人不滿，持手指虎及電擊器對邱男毆打凌虐，而被限制行動的盧女，則趁隙傳訊息向丈夫求救。

    警方表示，獲報趕抵隨即將在場所有人控制，並查扣手指虎、電擊器、折疊刀、賭資21600元、抽頭金1200元及賭具等證物，警詢後，將羅、林等10嫌依妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而盧男及邱女則依社會秩序維護法裁罰。

    警方獲報趕抵進入賭場，將10名嫌犯控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    警方獲報趕抵進入賭場，將10名嫌犯控制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣刀械。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣刀械。（記者陸運鋒翻攝）

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