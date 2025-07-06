北市雙溪水域 列防溺重點水域

消防局派員前往戲水水域宣導。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/06 14:40

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣目前已是炎炎夏日，再加上各級學校放暑假，不少家長、民眾都會前往山林野溪戲水消暑，然而不少地區常常因為上游發生暴雨、下游溪水暴漲，進而發生溺水、受困等意外。有鑑於此，台北市消防局今天宣布，將「雙溪水域」列為防溺重點水域，也會在暑假期間例假日，派員執行安全宣導、駐點警戒，嚴防意外發生。

台北市消防局說，目前已經將雙溪水域列為防溺重點水域，將會協請義消或民防團體，於暑假期間的例假日，在楓林橋及碧溪橋2處，執行水域安全宣導及駐點警戒，宣導民眾注意戲水安全。

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此外，台北市政府與交通部中央氣象署合作，推出「山區暴雨之溪水暴漲警示訊息」服務，此項服務將全國11縣市24處溪流區域劃定為警戒區域，其中包含台北市民常去戲水的士林區雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）一帶。

有了這項服務，只要上游山區發生豪雨，系統就會發送PWS警示訊息通知警戒區域內遊客離開水域，消防局也會同步派員，於各巡邏點巡視，通知戲水遊客儘速離開水域，以維護水域安全。

消防局也呼籲，民眾可以下載「台北市行動防災 App」，即時注意戲水區域天氣狀況。民眾也要牢記「防溺十招」及「救溺五步」（叫、叫、伸、拋、划），做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇。

防溺十招：

1、戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2、避免做出危險行為，不要跳水。

3、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4、不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。

6、不可在水中嬉鬧惡作劇。

7、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。

8、不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。

10、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆。

救溺五步：

1、叫（大聲呼救）。

2、叫（呼叫119、110、112、118 求救）。

3、伸（利用延伸物，如竹竿、樹枝等）。

4、拋（拋送漂浮物，如球、繩、瓶）。

5、划（利用大型浮具划過去救援，如船、救生圈、浮木、救生浮標等）。

消防局派員前往戲水水域宣導。（記者王冠仁翻攝）

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