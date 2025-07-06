69歲老翁狠砍二房東近300刀致死 延押2個月

台北地院認為，陳翁犯案後否認犯行，且殺人後還逃往新竹，涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。（記者吳昇儒攝）

2025/07/06 14:36

〔記者吳昇儒／台北報導〕69歲老翁陳進財因積欠顏姓二房東7、8萬元債務，在對方討債時，竟持剪刀、菜刀狠砍297下，導致顏翁當場喪命。檢察官依殺人罪將他起訴，並由國民法庭審理。而陳翁羈押期限將於7月7日到期，台北地院認為，陳翁犯案後否認犯行，且殺人後還逃往新竹，涉犯重罪且有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。

檢警調查，陳進財和眼盲的顏姓二房東屬弱勢族群，陳向顏以便宜價格分租房屋，原本相處融洽。後因陳翁開始沉迷賭博，把補助款賭光，還欠顏翁7、8萬元。去年6月9日清晨，顏翁向陳翁討債，卻遭陳持剪刀連刺30多下，隨後又拿兩把菜刀猛砍258下，共計朝顏翁身上殺了近300刀。

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陳翁案發後，丟掉兇器及血衣、手機，搭火車逃到新竹，最後認為難逃法網，選擇打電話自首。

法官認為，陳翁所犯是最輕本刑10年以上的殺人重罪，案發後還曾逃亡到新竹，並丟棄手機，目前也居無定所，若不羈押恐找不到人有逃亡之虞，考量其罪手段、所生損害等情形，裁定自7月7日起延長羈押2月。

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