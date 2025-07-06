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    丹娜絲來襲勿觀浪 海巡將裁罰擅闖民眾

    中颱丹娜絲警戒區擴大為台灣西部，海巡署北部分署到北北基桃竹各地，驅離到海邊遊憩及觀潮民眾。（記者吳仁捷翻攝）

    中颱丹娜絲警戒區擴大為台灣西部，海巡署北部分署到北北基桃竹各地，驅離到海邊遊憩及觀潮民眾。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/06 14:16

    〔記者吳仁捷／新北報導〕中央氣象署發布今年第4號颱風「丹娜絲」海上、陸上颱風警報，預計週日、週一最接近台灣，北部沿海地區已陸續出現強風、豪雨及長浪現象，預計北北基、桃園、新竹都列入警戒區，海巡署北部分署即刻啟動防颱整備措施，針對轄區內新竹至宜蘭五縣市沿海展開全面巡查與預警宣導，籲請民眾提高警覺、提前應變。

    據最新資料顯示，「丹娜絲」已增強為中度颱風，暴風圈亦稍擴大，中心目前在澎湖南南西方海面，向東北轉北北東移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣西南部近海，對臺灣各地及澎湖構成威脅。

    北部分署呼籲民眾，颱風期間切勿前往海岸觀浪、拍照打卡或直播，以免發生意外。為杜絕颱風期間觀浪釀災情憾事，若民眾未經許可擅自進入警戒區，將依《災害防救法》開立舉發單，移送地方政府裁罰五萬元以上至二十五萬元以下新臺幣。

    海巡署北部分署表示，目前已責成所轄各岸巡單位強化沿岸巡查與風險熱點監控，並依地方政府公告內容執行警戒區管制與違規舉發作業。北部分署強調，執法非為懲罰，而是本於「視民如親、護民如家」的初衷，盼透過強化預警與風險控管，守護民眾生命安全。

    中颱丹娜絲警戒區擴大為台灣西部，海巡署北部分署到北北基桃竹各地，驅離到海邊遊憩及觀潮民眾，違者將強制開罰。（記者吳仁捷翻攝）

    中颱丹娜絲警戒區擴大為台灣西部，海巡署北部分署到北北基桃竹各地，驅離到海邊遊憩及觀潮民眾，違者將強制開罰。（記者吳仁捷翻攝）

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