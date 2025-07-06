疑似中國貨輪避颱群聚金門料羅港外海 海巡署：未經許可禁擅闖

金門料羅港外海出現約20艘疑似中國籍貨船聚集避颱。（讀者提供）

2025/07/06 14:03

〔記者吳正庭／金門報導〕丹娜絲颱風逼近，金門料羅港外海昨、今天連續出現約20艘疑似中國籍貨船聚集避颱，海巡署金馬澎分署基於航道安全及海疆主權立場，依法派出金門海巡隊前往驅離；海巡隊表示，中國貨船若需避風，可向相關單位提出申請，並停靠在指定港口，未經許可不得擅自進入我國限制水域。

受丹娜絲颱風外圍環流影響，金門料羅碼頭外海5日開始有貨船為躲避颱風聚集，金門海巡隊指出，其中有大約20艘疑似中國貨輪，海巡隊基於維護海域安全及主權，依法對貨輪廣播勸離，若不配合再強制驅離航道；金門海巡隊6日發現又有大批疑似中國貨船聚集料羅外海，再派船艇前往驅離，確保海上秩序。

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金門縣港務處表示，受理船隻入港避颱以國籍船舶優先，至中午為止，並未接獲中國貨船申請入港避颱的申請，希望在外海的船隻，應趁著丹娜絲颱風未過境前盡速離開，以維安全。

由於丹娜絲颱風外圍環流影響，金門料羅港外海出現約20艘疑似中國籍貨船聚集避颱。（讀者提供）

金門料羅港外海出現疑似中國籍貨船聚集避颱，海巡署金馬澎分署基於航道安全及海疆主權立場，派出金門海巡艇前往驅離。（記者吳正庭攝）

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