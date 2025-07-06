食材放餐廳門口保麗龍箱 竟遭「海鮮大盜」偷走賤賣

曾嫌偷走餐廳的食材。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/06 14:51

〔記者王冠仁／台北報導〕曾姓慣竊某次在台北市街頭騎腳踏車亂晃時，發現路旁尚未開門營業的餐廳門口放置了1個保麗龍箱，他好奇打開查看，隨即順手將箱內的蛤蠣、鮮蚵等食材偷走，讓店家損失約2500元。警方事後循線將他查緝到案，他聲稱拿走食材以後，就拿到萬華地區路旁以500元隨機賣給路人，警方最終將這名「海鮮大盜」送辦。

警方調查，上月底，63歲曾姓男子騎腳踏車行經台北市八德路1段附近巷弄，並在該處四處閒晃，他經過1家餐廳時，發現餐廳門口有1個保麗龍箱，他好奇打開查看，發現箱內裝有鮮蚵及蛤蠣等食材，他見四下無人，隨即將食材偷走。

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餐廳員工事後前來準備營業時，發現食材不見，詢問配送廠商，廠商聲稱當天早上7時許就已經將食材送達；餐廳員工調閱監視器畫面，這才發現被「海鮮大盜」光顧，氣得報警。

警方獲報後調閱監視器畫面追查，由於竊賊是騎乘腳踏車，無法透過車籍資料迅速辨識出竊賊身分；警方耗費不少時間調閱竊賊來去向動線，最終查出他的住處與身分，近期將他查緝到案。

據悉，曾姓男子聲稱，當時只是看到該處有保麗龍箱，好奇打開查看才順手牽羊，拿到的食材他隨即到萬華路邊以500元價格隨機賣出。

警方發現曾過去涉及多起類似案件，研判他專門挑選這類餐廳下手，再賤價轉賣牟利，最後將他依竊盜罪嫌送辦，同時清查他有無涉及其他案件。

曾嫌四處閒晃尋找下手目標。（記者王冠仁翻攝）

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