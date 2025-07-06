遛狗沒拉好繫繩咬傷女狗友 男飼主觸過失傷害罪判拘30日

基隆地院近日審結認定吳男拉好繫繩，導致愛犬傷人，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

2025/07/06 13:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子去年5月19日出門遛狗時，沒拉好繫繩，愛犬直接撲向陳姓女子飼養的柴犬。陳女為了保護柴犬，慘遭吳男的狗咬傷。雙方因對醫藥費等賠償金沒有共識，無法達成和解，吳男被控涉犯過失傷害罪。基隆地院近日審結認定吳男拉好繫繩，導致愛犬傷人，判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，案發當日下午，吳姓男子出門遛狗，卻沒戴防咬口罩，行經基隆市基金一路135巷21弄時，見陳女的柴犬也在路上，犬隻直接掙脫吳男手中的繫繩，衝向柴犬。

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陳女擔心愛犬遭襲，用身體護住牠，阻隔2隻狗，並動手制止，自己卻被咬傷手臂、腿部。

事後雙方因為醫療費用支出協調不成，陳女便對吳男提出過失傷害告訴，檢察官偵訊後，依法將吳男起訴。

法官調查，依照陳女傷勢照片及醫院、診所診斷證明書佐證，認定陳女是被吳男飼養的犬隻咬傷；因吳男帶狗外出未牢牢看緊犬隻，導致他人受傷，認定他犯過失傷害罪。

法官認為，吳男坦承犯行，態度尚可，曾有多次支出陳女就醫費用，考量其犯罪動機、過失程度、陳女傷勢程度等，判處吳男拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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